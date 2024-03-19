Ünlü giyim devi iflasın eşiğinde! 92 mağazası kapanacak, 15 bin kişi işsiz kalacak

Almanya'nın en büyük giyim zincirinden biri olan Galeria Karstadt Kaufhof, kepenk indirmeyle karşı karşıya. Üçüncü kez iflas koruma başvurusunda bulunan şirket, 1 ay içinde alıcı çıkmazsa kalan 92 mağazasını da kapatacak. Böylece 15 binden fazla kişi işsiz kalacak.

Almanya'nın ve Avrupa'nın önde gelen giyim devlerinden Galeria Karstadt Kaufhof, ekonomik sıkıntılarla boğuşmaya devam ediyor. Üçüncü kez iflas koruma başvurusunda bulunan şirket, tamamen kapanma tehlikesiyle karşı karşıya.

BİNLERCE KİŞİ İŞSİZ KALACAK

22 Mart tarihine kadar şirkete bir alıcı bulunmazsa, dev markanın 92 mağazası kapanacak. Böylece 15 binden fazla çalışan işsiz kalacak.

MAĞAZA SAYISI 170'TEN 92'YE DÜŞTÜ

Şirket, daha önceki iflas başvurularında küçülmeye gitmişti. 170 mağazası bulunan firma, bu sayıyı 92'ye indirmişti. Durumu çalışanlarına ileten şirket, işten çıkarmaların ve mağaza kapanışlarının olası olduğunu belirtti.

ŞİRKET ALICI ARIYOR

Alman medyası da konuyu detaylıca işliyor. Galeria Karstadt Kaufhof'ın bataktan çıkış planını yazan Alman medyası, şirketin tüm şubeleri alabilecek bir yatırımcı aradığını belirtti. Uzmanlara göre ise şirketin yeni bir alıcı bulması zor.