Ünlü market zinciri iflas etti! On binlerce kişi işsiz kalacak

ABD'nin önde gelen zincir marketlerinden 99 Cents Only Stores, iflasını açıkladı. ABD genelinde 371 mağazasını kapatacak olan market zinciri, 10 bin 800 kişiyi de işten çıkaracak.

Dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz, hem yaşamı hem de iş hayatını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Son dönemde küresel iflas haberleri peş peşe geliyor. Bunun son örneği ise ABD'den geldi.

ON BİNLERCE KİŞİ İŞSİZ KALACAK

ABD'nin önde gelen market zincirlerinden 99 Cents Only Stores iflasını açıkladı. Ülke genelinde 371 mağazası olan market zinciri, ticari hayatına son veriyor. Şirket iflas nedeniyle 10 bin 800 çalışanını işten çıkaracak.

Şirketin CEO'su “Bu, beklenmedik ve istenmeyen bir durum ve karar vermek zorunda kalmak oldukça güçtü” diyerek içinde bulundukları zor durumu özetledi.

MAĞAZALAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Mahkeme kayıtlarına göre, 125 mağazanın 30 Nisan’a kadar, diğer mağazaların ise 31 Mayıs’a kadar kapanması planlanıyor.

Müşteriler, tasfiye sürecinde envanterde yüzde 30’a varan indirimler bulabilecekler. Ayrıca, şirket 19 Nisan’a kadar geçerli olan tüm hediye kartları ve ürün kredilerini kabul edeceğini taahhüt etti. İflas dilekçesine göre, 99 Cents Only’nin varlıkları ve yükümlülükleri 1 milyar doları aşıyor.