Üreticinin rekabet gücünü zayıflatıyordu, altında kota kalkıyor

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Özcan, taleplerine yönelik yaklaşımın olumlu olduğunu belirterek, hazırladıkları raporu ilgili makamlara sunacaklarını ve çalışmaların sonuç vereceğine inandıklarını söyledi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Dünyanın en önemli mücevher fuarları arasında gösterilen IJS İstanbul Jewelry Show, 60'ıncı defa kapılarını açtı. 30 Eylül - 3 Ekim 2026 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezinde düzenlenen fuar, 15 ülkeden yaklaşık 1.000 firma ve markayı sektör profesyonelleriyle buluştururken, 120'den fazla ülkeden 30 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor.

Fuarın açılış töreninde konuşan Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özcan, İstanbul Mücevher Fuarı'nın yalnızca bir ticaret organizasyonu değil, Türkiye mücevher sektörünün dünyaya açılan en kritik kapısı olduğunu vurguladı. Sektörün en öncelikli gündem maddelerinden biri olan altın kotası uygulamasına değinen Mustafa Özcan, son yıllarda yaşanan tedarik ve kota sorunlarının üretim ile ihracatı ciddi boyutta zorlaştırdığını söyledi.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Altın fiyatı için yeni umut! FED beklentisi bir anda tersine döndü

"TALEPLERİMİZE YAKLAŞIM SON DERECE OLUMLU VE YAPICI"

Kotaya ilişkin sorunları çözmek için Ankara'da çok etkin ve kararlı adımlar attıklarını dile getiren Özcan, sürece dair şu açıklamalarda bulundu:

“Altın kotasından kaynaklanan ve özellikle son iki yıldır üreticilerimizi, ihracatçılarımızı son derece zor durumda bırakan sıkıntıların farkındayız. Bu konuda görüşmelerimiz sürüyor. Taleplerimize yaklaşım son derece olumlu ve yapıcı. Sektörümüzün beklentilerini ve çözüm önerilerini içeren kapsamlı bir rapor hazırladık. Bu raporu ilgili makamlara bizzat sunarak kota sorununda kısa sürede somut bir sonuç alacağımıza inanıyoruz.”

İhracatçıların gümrüklerde karşılaştığı operasyonel sorunlara da değinen Özcan, gümrük idareleriyle kurdukları doğrudan iletişim sayesinde önemli mesafeler katettiklerini bildirdi. Birlik olarak her hafta gümrük idarelerini düzenli olarak ziyaret ettiklerini aktaran Özcan, “Sektörümüzün sesini duyurmak ve problemleri yerinde çözmek için gümrük idareleriyle çok yakın bir ilişki yürütüyoruz. Sürecin hassasiyetine göre ihtiyaç duyulduğunda bizzat ben gidiyorum, ben uygun olmadığım durumlarda ise Yönetim Kurulu üyelerimiz sahaya inerek sorunlara anında müdahale ediyor.” dedi.

Üreticinin rekabet gücünü zayıflatıyordu, altında kota kalkıyor

SEKTÖRÜ BULUŞTURDU

İstanbul Fuar Merkezinde düzenlenen IJS'nin açılış töreni, Informa Türkiye Genel Müdürü Tuğber Yaşa, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Kuyumculuk Meslek Komitesi Başkanı Ercan Özboyacı, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Kuyumculuk Meslek Komitesi Başkanı Fatih Kemahlı, İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özcan ile yurt içi ve yurt dışından sektör profesyonellerinin katılımıyla gerçekleşti.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala