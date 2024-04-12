Venezuela ile ticaret 3 milyar dolara çıkacak! 26 Eylül’de Karakas’ta Türk fuarı düzenleniyor

Akdeniz İhracatçı Birlikleri, 26-28 Eylül 2024 tarihlerinde Venezuela’nın başkenti Karakas’ta “Venezuela Türk İhraç Ürünleri Fuarı”nın ikincisini düzenleyecek. Fuarla 1 milyar doların üzerinde olan iki ülkenin ticaret hacminin 3 milyar dolara çıkarılması amaçlanıyor.

C. FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Fuar gıda, temizlik, kişisel bakım ürünleri, tekstil, hazır giyim, kozmetik, mutfak, elektrikli ev aletleri, kimyevi maddeler, demir ve demir dışı ürünler, mobilya, kâğıt ve orman ürünleri başta olmak üzere bütün sektörleri kapsayacak. Türk firmalar, stantlarında Venezuela firmalarıyla iş birliği geliştirecek. Türkiye, Venezuela’ya 366 milyon dolarlık ihracat yaparken, 717 milyon dolarlık da ithalat gerçekleştiriyor. Fuarla 1 milyar doların üzerinde olan iki ülkenin ticaret hacminin 3 milyar dolara çıkarılması amaçlanıyor. Türkiye, 2023 yılında 51 ülke olarak belirlediği “ihracatta hedef ülke” sayısını, bu yıl aralarında yine Venezuela’nın da olduğu 56’ya çıkardı.

FİRMALARA İSE 26 KALEMDE DESTEK SAĞLANIYOR.

Ocak 2023’te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Petrol Bakanı Pedro Rafael Tellechea Ruiz, Ekolojik Madencilik Gelişimi Bakanı William Serantes Pinto ve Cumhurbaşkanı Başyardımcısı Delcy Rodriguez ile ayrı ayrı bir araya gelmişti.