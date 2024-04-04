Vize krizi şimdi de Latin Amerika'da: Venezuela, Kolombiya ve Arjantin Schengen'e taş çıkartıyor

Türklere yönelik ağır vize koşullarından iş insanları da nasibini almaya devam ediyor. Schengen, ABD ve Çin vizelerinde yaşanan sorunlara Latin Amerika ülkeleri de katıldı. İhracatçılar, Venezuela, Kolombiya ve Arjantin'in de artık neredeyse Schengen koşulları istediğini belirtti. İş insanları konuya ilişkin "Meksika vizeniz varsa artık ABD vizeniz de gerekiyor. ABD vizeniz yoksa İstanbul Havalimanı’ndan çıkış yapamıyorsunuz" ifadelerini kaydetti.

Pandemi döneminden sonra büyüyen vize sorunu boyut atlamaya devam ediyor. İş dünyasının da neredeyse bir numaralı sorunu olan vize koşulları Türkler için gittikçe ağırlaşıyor.

İş dünyasının son dönemdeSchengen, ABD ve Çin vizelerinde yaşadığı sorunlara bir yenisi eklendi. Latin Amerika ülkeleri vize randevularını uzatırken Meksika’nın ise Türk pasaportu sahiplerinin vize başvurularında ABD vizesi istediği ifade ediliyor.

Türk Hava Yolları (THY) da Mart ayında yaptığı duyuruda genel şartlara uysa dahi, ülke otoritelerince belirlenen ek şartlara uymayan yolcuların Venezuela, Meksika, Kolombiya, Küba ve Brezilya’ya girişine izin verilmeyeceğini belirtmişti. İhracatçılar, ilgili konsolosluklardan aldıkları geri dönüşe göre yabancıların da son dönemde çok fazla Türk pasaportu sahibi olması nedeniyle Türkiye’den yapılan başvuruların yığıldığını, bu nedenle sistemin aksadığını dile getirdi.

'VİZE DEĞİL RANDEVU BİLE ALINMIYOR'

Ekonomim'de yer alan habere göre, vize probleminin devam ettiğini belirten İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkanı Kazım Taycı, “Bazı ülkelerden vize değil, randevu bile alamıyoruz. İngiltere’ye başvuru yapıyoruz, 5 aylık bir süreci buluyor. ABD şu anda 1 yıl sonrasına randevu veriyor. Meksika yeni sorunumuz haline geldi.Meksika vizeniz varsa artık ABD vizeniz de gerekiyor. ABD vizeniz yoksa İstanbul Havalimanı’ndan çıkış yapamıyorsunuz.

LATİN ÜLKELERİ ŞARTLARINI AĞIRLAŞTIRDI

Geçen ay Meksika’da katıldığımız fuar öncesi bir ihracatçımız ABD vizesi olmadığı için uçağa binemedi. Meksika tarafına sorduğumuzda sebebinin Türkiye’den giden bazı vatandaşlarımızın ABD’ye gayri resmi yollarla geçmesinin olduğunu söylediler. ABD, Meksika’ya bu konuda baskı yapıyor, neticesinde bu karar alınıyor.Venezuela, Kolombiya, Arjantin de artık neredeyse Schengen koşulları istiyor. Vize konusunda çözüm olmadığı gibi dünyanın farklı ülkelerinde de ek mevzuatlar hazırlanıyor.” ifadelerini kullandı.

KONSOLOSLUKLARLA GÖRÜŞÜLECEK

Vize konusundaki sorunların devam ettiğini kaydeden Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, konu ile ilgili açıklama yaptı. Son iki ayda şikâyetlerin daha fazla arttığına dikkat çeken Gültepe, “Hem bakanlıklarımıza hem de konsolosluklara yaşadığımız sorunları bildiriyoruz. Tüm yetkilerle görüşüyoruz. Konu ile ilgili rapor hazırlıyoruz, İstanbul’daki konsolosluklarla paylaşacağız. Yaşadığımız sorunları konsolosluklara gidip tek tek anlatacağız. Özellikle en fazla ihracat yaptığımız ülkelerle görüşmeler gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bayramdan sonra bu konuda hızlıca bir aksiyon alarak çözüm üretme gayreti içinde olacağız” diye konuştu.