Kış aylarının gelmesi ile beraber yurdun birçok noktasında etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkilerken, araç sahiplerine de zor anlar yaşatıyor. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü yerlerde donan araçlara uygulanan vurdurma yöntemine dikkat çeken uzmanlar, maliyetli arızalara kapı aralanması konusunda uyardı. Uzmanlar, vurdurma sırasında araçta oluşturulabilecek hasarları tek tek vurguladı.

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Dondurucu soğuklar kış ayları ile beraber yüzünü gösterirken, otomobil sahiplerinin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Erzincan’ın Otlukbeli, Çayırlı, Tercan ve Refahiye ilçelerinde gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altına düşerken soğuk havayla birlikte akü arızalarına dikkat çeken uzmanlar, vurdurma yöntemiyle çalıştırılan araçlarda ciddi arızalar oluşabileceğini belirtti.

Yanlış müdahale cep yakacak! Kış aylarında aracı çalışmayan sürücülere uyarı

YANLIŞ TAKVİYE FELAKETİ DOĞURABİLİR

Oto sanayi ustası Ufuk Çalışkan, aküsü biten araçların mutlaka teknisyen yardımıyla çalıştırılması gerektiğini söyleyerek yanlış takviye bağlantılarının da elektronik aksamı tamamen bozabileceğini ifade etti.

Yanlış müdahale cep yakacak! Kış aylarında aracı çalışmayan sürücülere uyarı

MOTORA HASAR VEREBİLİR

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte araç akülerinin daha hızlı güç kaybettiği, özellikle sert rüzgârın aracın ön tarafından gelmesi durumunda akülerin çok daha çabuk zayıfladığı belirtiliyor. Uzmanlar, aküsü biten araçların vurdurma yöntemiyle çalıştırılmasının yüksek maliyetli motor hasarlarına yol açabileceği konusunda sürücüleri uyarıyor.

Soğukta uzun süre bekleyen araçların akülerinin normalden çok daha erken boşaldığı, bunun sonucunda bazı sürücülerin aracı vurdurarak çalıştırmaya yöneldiği ifade ediliyor. Ancak bu yöntemin triger kayışının kopması, yağ pompasının zarar görmesi ve zincir kırılması gibi ciddi arızalara sebep olabileceği belirtiliyor. Öte yandan, gelişigüzel yapılan takviye işlemlerinin ise araçların elektronik aksamında büyük hasarlara yol açabileceği aktarılıyor.

Yanlış müdahale cep yakacak! Kış aylarında aracı çalışmayan sürücülere uyarı

HER KIŞ ÖNCESİ BAKIM ŞART

Erzincan’da otomotiv ustası Ufuk Çalışkan, sürücülere önemli uyarılarda bulundu. Araçların her kış sezonu öncesi mutlaka bakımdan geçirilmesi gerektiğini söyleyen Çalışkan, aküsü biten araçlarda bilinçsiz müdahalelerin büyük maliyetlere neden olabileceğini vurguladı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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