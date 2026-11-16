T-Otomobil

Elektrikli araç dönüşümü hızlanıyor! İklim hedefinde başarı KOBİ yatırımlarına bağlı

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Elektrikli araç dönüşümü hızlanıyor! İklim hedefinde başarı KOBİ yatırımlarına bağlı
Başlık ResmiElektrikli araç dönüşümü hızlanıyor! İklim hedefinde başarı KOBİ yatırımlarına bağlı "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

COP31 ve yeni Yeşil Mutabakat Eylem Planı gündemini değerlendiren İTO 52. Komite Başkanı Saim Aşçı “Otomotivde yeşil dönüşümün anahtarı finansman. Tedarikçiden dönüşüm bekleniyorsa yatırım yapabileceği şartlar netleştirilmeli” dedi.

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Antalya’da devam eden COP31 ve 10 Kasım’da yayımlanan 2026–2030 Yeşil Mutabakat Eylem Planı, Türkiye otomotiv tedarik zincirinin rekabet stratejilerini yeniden şekillendiriyor. Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Ticaret Odası (İTO) 52. Komite Başkanı Saim Aşçı, küresel iklim taahhütlerinin hayata geçirilmesi için çevresel performans, finansman modelleri ve tedarik güvenliğinin birlikte yönetilmesi gerektiğine dikkat çekti.

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Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, 2025 yılında 41,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Türk otomotiv endüstrisi, bunun yüzde 72,5’ine karşılık gelen 30,1 milyar dolarlık bölümünü Avrupa Birliği (AB) pazarlarına yaptı. AB ile güçlü ticari entegrasyonun yeşil dönüşüm kurallarıyla doğrudan sınandığına dikkat çeken Aşçı, COP31’deki uygulama odaklı tartışmaların somut finansman ve yatırım modellerine dönüşmesi gerektiğini belirtti.

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Tedarikçilerin dönüşüm sürecinde nakit akışı baskısıyla karşı karşıya olduğunu ifade eden Aşçı, “Bir tedarikçi aynı anda ücret ödemek, stok tutmak, müşterisine vade tanımak ve makinesini yenilemek zorunda. İşletmelerden enerji tüketimini azaltmalarını ve ürün verilerini izlenebilir hâle getirmelerini bekliyorsak, dönüşümün finansmanını işletme sermayesinden bağımsız düşünemeyiz. Kredinin vadesi yatırımın geri dönüşüne, geri ödeme planı da işletmenin nakit akışına uygun olmalı. Uygun maliyetli kaynak, teknik destek ve öngörülebilir müşteri talebi birlikte sunulmalı” dedi.

COP31’in 2035 yılı için belirlediği yüzde 35’lik küresel elektrik tüketimi hedefini de değerlendiren Aşçı, elektrikli araç dönüşümünün temiz enerji, şebeke yatırımları ve güçlü bir servis-yedek parça ekosistemiyle desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Döngüsel ekonomi kapsamında güvenliği ve performansı doğrulanmış parçaların yeniden üretiminin israfı azaltabileceğini belirten Aşçı, çevresel faydanın tüm hayat döngüsü üzerinden hesaplanması gerektiğine dikkat çekti.

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Aşçı, “Sektörün Antalya’dan en büyük beklentisi, iklim hedefleri ile işletmelerin yatırım kararları arasındaki mesafenin kısalması. Türkiye’nin üretim gücünü geleceğe taşıyacak dönüşüm, tedarik zincirindeki küçük işletmeye kadar ulaşmalı” ifadelerini kullandı.

Yazar : ALİ ÇELİK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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