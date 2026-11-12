Elektrikli araç satışları yeniden yükselişte! Dünyada 2 milyon barajı aşıldı

Küresel elektrikli araç satışları ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 2,09 milyona ulaştı. Yılın ilk 10 ayında dünya genelinde 17,5 milyon elektrikli araç satılırken Avrupa Birliği'nde yüzde 36'lık büyüme dikkat çekti. Çin'de iç talep zayıf seyrederken elektrikli araç ihracatı rekor kırdı.

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Dünya genelinde elektrikli araç pazarında ekim ayında yeniden büyüme kaydedildi. Londra merkezli veri analiz şirketi Benchmark Mineral Intelligence, küresel elektrikli araç satışlarına ilişkin ekim ayı verilerini yayımladı.

Verilere göre, dünya genelinde ekimde 2,09 milyon elektrikli araç satıldı. Satışlar eylüle göre yüzde 3 azalmasına rağmen geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8 yükseldi.

Ocak-ekim dönemindeki toplam satışlar ise yıllık bazda yüzde 5 artışla 17,5 milyona ulaştı.

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AVRUPA'DA ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI HIZLANDI

Avrupa Birliği (AB), ekim ayında elektrikli araç satışlarındaki güçlü büyümesiyle öne çıktı.

AB genelinde elektrikli araç satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36 artarak 510 bine yükseldi. Ancak eylül ayına kıyasla yüzde 17'lik düşüş kaydedildi.

Yılın ilk 10 ayında AB'deki toplam elektrikli araç satışları ise yüzde 31 artışla 4,5 milyona ulaştı.

Almanya'da Aralık 2022'den bu yana en yüksek aylık satış hacmine ulaşılırken İngiltere'de elektrikli araç satışları yıllık bazda yüzde 30 yükseldi.

ÇİN'DE SATIŞLAR GERİLEDİ, İHRACAT REKOR KIRDI

Dünyanın en büyük elektrikli araç pazarlarından Çin'de ise iç talepteki zayıflık devam etti.

Ülkede ekim ayında 1,14 milyon elektrikli araç satıldı. Satışlar bir önceki aya göre yüzde 5 artarken geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12 geriledi.

Çin'de ocak-ekim dönemindeki elektrikli araç satışları da yıllık bazda yüzde 11 düşerek 9,1 milyon seviyesinde gerçekleşti.

Bununla birlikte elektrikli araçların toplam binek otomobil pazarındaki payı yükselmeye devam etti. Genel otomobil pazarındaki daralmanın elektrikli araç satışlarındaki düşüşten daha yüksek olması, elektrikli araçların pazar payını yeni zirveye taşıdı.

İç talebin zayıf seyretmesine rağmen Çinli üreticiler ihracatlarını artırdı.

Elektrikli binek otomobil ihracatı eylüldeki 558 bin seviyesinden ekimde yaklaşık 600 bine çıkarak aylık bazda rekor kırdı.

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2027'DE YENİ DÜZENLEMELER PAZARI ETKİLEYEBİLİR

Çin'in elektrikli araç sektöründe 2027 yılına yönelik politika değişikliklerinin etkileri de yakından takip ediliyor.

AB'nin Çin'de üretilen hibrit araçların ithalatına getirdiği kota ile Çin'in yeni elektrikli araç ihracatına yönelik KDV iadesini 1 Nisan 2027'den itibaren yüzde 13'ten yüzde 9'a indirme kararı, sektör açısından dikkat çeken gelişmeler arasında bulunuyor.

Bu düzenlemelerin gelecek dönemde Çinli üreticilerin satış ve ihracat performansını etkilemesi bekleniyor.

KUZEY AMERİKA'DA YILIN İLK ARTIŞI

Kuzey Amerika'da elektrikli araç satışları ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24 artarak 130 bine yükseldi.

Böylece bölgede 2026 yılında ilk kez yıllık bazda satış artışı kaydedildi.

Ekim ayındaki satışlar bir önceki aya göre yatay seyrederken yılın ilk 10 ayında toplam satışlar yüzde 21 azalarak 1,3 milyon seviyesinde kaldı.

Ekim ayında Kuzey Amerika'da satılan elektrikli araçların 110 binini ABD satışları oluşturdu.

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DİĞER PAZARLARDA YÜZDE 85'LİK BÜYÜME

Çin, Avrupa Birliği ve Kuzey Amerika dışındaki pazarlarda da elektrikli araç satışları güçlü bir artış gösterdi.

Dünyanın geri kalanındaki pazarlarda ekim ayı satışları yıllık bazda yüzde 85 artarak 300 bine ulaştı.

Ocak-ekim döneminde ise bu pazarlardaki toplam satışlar yüzde 93 büyümeyle 2,6 milyon olarak kaydedildi.

Özellikle Avustralya ve Brezilya'daki güçlü elektrikli araç talebi, söz konusu büyümeyi destekleyen başlıca unsurlar arasında yer aldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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