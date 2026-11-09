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EV Charge Show 26: Elektrikli araç ve şarj dünyası tek çatı altında toplanacak

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EV Charge Show 26: Elektrikli araç ve şarj dünyası tek çatı altında toplanacak
Başlık Resmi EV Charge Show 26: Elektrikli araç ve şarj dünyası tek çatı altında toplanacak

Elektrikli araç şarj altyapısına yönelik yatırımların hız kazandığı Türkiye'de sektörün önemli buluşmalarından EV Charge Show, 26-28 Kasım tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek. Beşinci kez kapılarını açacak fuar, şarj istasyonu üreticilerinden enerji yönetimi şirketlerine kadar sektörün tüm paydaşlarını yatırımcılarla buluşturacak.

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Elektrikli mobilite ekosisteminin Türkiye’deki en kapsamlı buluşması olarak gösterilen EV Charge Show, 26-28 Kasım 2026 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Bu yıl 5’inci kez gerçekleştirilecek fuar; fabrikalar, oteller, konut ve sanayi siteleri, alışveriş merkezleri, iş merkezleri, filolar ve ticari tesisler başta olmak üzere elektrikli araç şarj altyapısına yatırım yapmayı planlayan tüm kurum ve işletmeler için önemli fırsatlar sunacak.

EV Charge Show Etkinlik Direktörü Ahmet Aslantürk
Başlık ResmiEV Charge Show Etkinlik Direktörü Ahmet Aslantürk
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Şarj istasyonu üreticilerinden şarj ağı operatörlerine, kurulum ve işletme hizmetlerinden enerji yönetimi çözümlerine kadar sektörün tüm paydaşlarını aynı çatı altında buluşturduklarına dikkat çeken EV Charge Show Etkinlik Direktörü Ahmet Aslantürk, “Bu alanda yatırım yapmayı düşünenleri, yatırımcıları ihtiyaçlarına en uygun teknoloji ve hizmet sağlayıcılarıyla bir araya getiriyoruz” dedi.

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Yazar : ALİ ÇELİK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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