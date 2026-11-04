Fiat Kasım ayı fiyat listesini açıkladı: Son Egea’lar satışta
Fiat, Kasım ayı fiyat listesini güncelledi. Kasım ayı boyunca geçerli olacak listede 2026 model yılına sahip araçların fiyatları sabit kaldı. İşte model model tüm Fiat fiyat listesi…
Türkiye’nin en çok satılan ve tercih edilen modellerinden biri olan Fiat Egea, Haziran ayının sonunda banttan son kez indi. Egea’nın Ağustos ve Eylül ayında zamlanan fiyatları Ekim ayının ardından Kasım ayında da sabit bırakıldı.
Egea modelinin üretimden kalkmasıyla markanın elindeki son Egea modelleri satılıyor. Ekim ayında sedan versiyonundan sadece 34 adet satılırken, Egea Cross’tan ise 245 adet satıldı.
Yılın ilk 9 ayında fiyatlarına küçük zamlar yapan marka Kasım ayında modellerine zam yapmadı. İşte 2026 model yılıyla satışta olan Egea Sedan, Egea Cross, Grande Panda, modellerinin güncel fiyatları ve indirim kampanyaları…
Hyundai Kasım fiyatlarını paylaştı: Yeni IONIQ 3 listede
İNDİRİM KAMPANYALARI
Fiat, 2026 yılı Kasım ayına özel neredeyse tüm modellerinde nakit alımlarda indirim kampanyaları uyguluyor. Egea Sedan ve Egea Cross’ta versiyona göre 100.000 TL’lik indirimler bulunuyor.
İşte model model tüm Fiat araçlarının Kasım 2026 yılı liste ve kampanyalı fiyatları…
Egea Sedan Kasım ayı güncel fiyat listesi
|Motor
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Liste Fiyatı (TL)
|Nakit Kampanyalı Fiyatı (TL)
|İndirim (TL)
|1.6 M.Jet 130 HP GSR
|Easy
|Manuel
|Dizel
|1.499.900
|1.449.900
|-50.000
|1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR
|Easy
|Otomatik
|Dizel
|1.950.900
|1.850.900
|-100.000
|1.6 M.Jet 130 HP GSR
|Urban
|Manuel
|Dizel
|1.599.900
|1.519.900
|-80.000
|1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR
|Urban
|Otomatik
|Dizel
|2.020.900
|1.920.900
|-100.000
|1.6 M.Jet 130 HP GSR
|Lounge
|Manuel
|Dizel
|1.674.900
|1.589.900
|-85.000
|1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR
|Lounge
|Otomatik
|Dizel
|2.090.900
|1.990.900
|-100.000
Egea Cross Kasım ayı güncel fiyat listesi
|Motor
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Liste Fiyatı (TL)
|Nakit Kampanyalı Fiyatı (TL)
|İndirim (TL)
|1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+
|Street
|Otomatik
|Dizel
|1.990.900
|1.890.900
|-100.000
|1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+
|Urban
|Otomatik
|Dizel
|2.026.900
|1.926.900
|-100.000
|1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+
|Lounge
|Otomatik
|Dizel
|2.062.900
|1.962.900
|-100.000
|1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+
|Limited
|Otomatik
|Dizel
|2.099.900
|1.999.900
|-100.000
Grande Panda 2026 Kasım ayı güncel fiyat listesi
|Versiyon
|Şanzıman
|Yakıt
|Model Yılı
|Nakit Kampanyalı Fiyatı (TL)
|Kredi Kampanyalı Fiyatı (TL)
|83 kW / 113 HP – 44 kWh La Prima
|Otomatik
|Elektrikli
|2026
|1.609.900
|1.684.900
Topalino Kasım ayı güncel fiyat listesi
|Versiyon
|Şanzıman
|Yakıt
|Model Yılı
|Liste Fiyatı (TL)
|Nakit Kampanyalı Fiyatı (TL)
|İndirim (TL)
|Topolino 5.4 kWh Otomatik/8 HP
|Otomatik
|Elektrikli
|2026
|629.900
|579.900
|-50.000
|Plus Plus 5.4 kWh Otomatik/8 HP
|Otomatik
|Elektrikli
|2026
|654.900
|604.900
|-50.000
Fiat 600 güncel fiyat listesi
|Versiyon
|Şanzıman
|Yakıt
|Model Yılı
|Liste Fiyatı (TL)
|Nakit Kampanyalı Fiyatı (TL)
|İndirim (TL)
|BEV La Prima 54 kWh
|Otomatik
|Elektrikli
|2025
|1.989.900
|1.854.900
|-135.000
Fiat 500e güncel fiyat listesi
|Versiyon
|Şanzıman
|Yakıt
|Model Yılı
|Liste Fiyatı (TL)
|Giorgio Armani 42 kWh Otomatik
|Otomatik
|Elektrikli
|2026
|2.379.900