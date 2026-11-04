Hyundai Kasım fiyatlarını paylaştı: Yeni IONIQ 3 listede

Hyundai, Kasım ayında geçerli olan yeni fiyat listesini açıkladı. Güncel listeye göre marka Kasım ayında fiyatlar sabit kaldı. İşte model model Hyundai Kasım 2026 fiyatları…

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Güney Koreli marka Hyundai, Kasım ayı fiyat listesini güncelledi. Marka tüm modellerinde fiyatlarını sabit tutarken, bazı modellerinde de indirim kampanyaları sunuyor.

Peki Kasım ayı itibariyle Hyundai i20 ne kadar oldu? Yeni elektrik Ioniq 3’te kampanya var mı? Hyundai modellerinde ne kadar zam yapıldı? İşte Kasım 2026 Hyundai güncel fiyat listesi…

Kasım ayıyla birlikte markanın sadece Tucson modelinde 2025 model yılı satışta.

200.000 TL’YE VARAN İNDİRİMLER

Markanın bazı modellerinde 300.000 TL’ye varan indirim kampanyaları uygulanıyor.

HYUNDAİ İ20 KASIM 2026 FİYATLARI

i20 Versiyon Model Yılı Yakıt Vites Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL) İndirim (TL) 1.0 T-GDI 90PS 6MT Jump (GSR2C & E Call) 2026 Benzin Manuel 1.582.000 1.575.000 7.000 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Jump (GSR2C & E-Call) 2026 Benzin DCT 1.759.000 1.759.000 0 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Style (GSR2C & E-Call) 2026 Benzin DCT 1.965.000 1.780.666 184.334 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Elite (GSR2C & E-Call) 2026 Benzin DCT 2.091.000 1.898.165 192.835

HYUNDAİ İ30 KASIM AYI FİYAT LİSTESİ

Versiyon Model Yılı Yakıt Vites Liste Fiyatı (TL) i30 1.6 T-GDI 150 PS DCT Comfort 2026 Benzin DCT 2.120.000 i30 1.6 T-GDI 150 PS DCT Prime 2026 Benzin DCT 2.320.000

HYUNDAİ BAYON KASIM 2026 FİYATLARI

Bayon Versiyon Model Yılı Yakıt Vites Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) İndirim (TL) Bayon 1.0 T-GDI 90 PS MT Jump 2026 Benzin Manuel 1.672.000 1.645.000 27.000 Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Jump (GSR2C & E-Call) 2026 Benzin DCT 1.745.000 1.665.000 80.000 Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Style (GSR2C & E-Call) 2026 Benzin DCT 2.067.000 1.769.832 297.168 Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Elite (GSR2C & E-Call) 2026 Benzin DCT 2.212.000 1.972.000 240.000

HYUNDAİ KONA KASIM 2026 FİYATLARI

Kona Versiyon Model Yılı Yakıt Vites Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) İndirim (TL) 1.6 T-GDI 180 PS Prime 2026 Benzin DCT 2.385.000 2.385.000 0 99 kW Advance (GSR-2-C) 2026 Elektrik Otomatik 2.479.000 2.349.000 130.000

HYUNDAİ TUCSON KASIM FİYATLARI

Versiyon Model Yılı Yakıt Vites Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL) İndirim (TL) Tucson 1.6 CRDi 136 PS 4x4 DCT Elite Plus 2025 Dizel DCT 3.682.000 3.592.000 90.000 Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 DCT Comfort 2026 Benzin DCT 2.599.000 2.599.000 0 Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 DCT Prime 2026 Benzin DCT 2.771.000 2.676.000 95.000 Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 DCT Elite 2026 Benzin DCT 3.520.000 3.390.000 130.000 Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4x4 DCT Elite Plus 2026 Benzin DCT 3.770.000 3.690.000 80.000 Tucson 1.6 CRDi 136 PS 4x4 DCT Comfort Sunroof 2026 Dizel DCT 2.790.000 2.790.000 0

INSTER KASIM 2026 FİYATLARI Versiyon Model Yılı Yakıt Vites Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) İndirim (TL) 71,1 kW Dynamic 2026 Elektrik Otomatik 1.670.000 1.520.000 150.000 84,5 kW Advance 2026 Elektrik Otomatik 1.920.000 1.770.000 150.000 84,5 kW Cross Advance 2026 Elektrik Otomatik 1.970.000 1.820.000 150.000

IONIQ 3 KASIM 2026 FİYATI

Versiyon Model Yılı Yakıt Vites Liste Fiyatı (TL) 107,8 kW Standart Menzil Select 2026 Elektrik Otomatik 1.799.000 99,5 kW Uzun Menzil Trend 2026 Elektrik Otomatik 2.099.000 99,5 kW Uzun Menzil Trend + Vision Roof 2026 Elektrik Otomatik 2.149.000 99,5 kW Uzun Menzil Prime 2026 Elektrik Otomatik 2.249.000 99,5 kW Uzun Menzil Prime + Vision Roof 2026 Elektrik Otomatik 2.349.000 99,5 kW Uzun Menzil N Line Evo 2026 Elektrik Otomatik 3.220.000

IONIQ 5 KASIM 2026 FİYATI

Versiyon Model Yılı Yakıt Vites Liste fiyatı (TL) 125 kW Dynamic Visionroof 2026 Elektrik Otomatik 3.350.000 160 kW Progressive 2026 Elektrik Otomatik 3.999.000

IONIQ 6 KASIM 2026 FİYATI

Versiyon Model Yılı Yakıt Vites Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) 125 kW Standart Menzil Advance 2026 Elektrik Otomatik 3.246.000 3.243.000 160 kW Uzun Menzil Progressive 2026 Elektrik Otomatik 3.795.000 3.795.000



IONIQ 9 KASIM 2026 FİYATI

Versiyon Model Yılı Yakıt Vites Liste fiyatı (TL) 160kW Uzun Menzil 4x2 Progressive 2026 Elektrik Otomatik 6.040.000 160kW Uzun Menzil 4x2 Progressive (Bluelink) 2026 Elektrik Otomatik 6.150.000 226kW Uzun Menzil 4x4 Calligraphy 2026 Elektrik Otomatik 7.190.000 226kW Uzun Menzil 4x4 Calligraphy (Bluelink) 2026 Elektrik Otomatik 7.300.000

SANTA FE HİBRİT KASIM 2026 FİYATI

Versiyon Model Yılı Yakıt Vites Liste Fiyatı (TL) 1.6 T-GDI HEV 239PS 4WD Progressive 2026 Benzin Otomatik 6.180.000 1.6 T-GDI HEV 239PS 4WD Progressive (Bluelink) 2026 Benzin Otomatik 6.230.000

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala