Hyundai Kasım fiyatlarını paylaştı: Yeni IONIQ 3 listede
Hyundai, Kasım ayında geçerli olan yeni fiyat listesini açıkladı. Güncel listeye göre marka Kasım ayında fiyatlar sabit kaldı. İşte model model Hyundai Kasım 2026 fiyatları…
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Güney Koreli marka Hyundai, Kasım ayı fiyat listesini güncelledi. Marka tüm modellerinde fiyatlarını sabit tutarken, bazı modellerinde de indirim kampanyaları sunuyor.
Peki Kasım ayı itibariyle Hyundai i20 ne kadar oldu? Yeni elektrik Ioniq 3’te kampanya var mı? Hyundai modellerinde ne kadar zam yapıldı? İşte Kasım 2026 Hyundai güncel fiyat listesi…
Kasım ayıyla birlikte markanın sadece Tucson modelinde 2025 model yılı satışta.
200.000 TL’YE VARAN İNDİRİMLER
Markanın bazı modellerinde 300.000 TL’ye varan indirim kampanyaları uygulanıyor.
HYUNDAİ İ20 KASIM 2026 FİYATLARI
|i20 Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste Fiyatı (TL)
|Kampanyalı Fiyat (TL)
|İndirim (TL)
|1.0 T-GDI 90PS 6MT Jump (GSR2C & E Call)
|2026
|Benzin
|Manuel
|1.582.000
|1.575.000
|7.000
|1.0 T-GDI 90PS 7DCT Jump (GSR2C & E-Call)
|2026
|Benzin
|DCT
|1.759.000
|1.759.000
|0
|1.0 T-GDI 90PS 7DCT Style (GSR2C & E-Call)
|2026
|Benzin
|DCT
|1.965.000
|1.780.666
|184.334
|1.0 T-GDI 90PS 7DCT Elite (GSR2C & E-Call)
|2026
|Benzin
|DCT
|2.091.000
|1.898.165
|192.835
HYUNDAİ İ30 KASIM AYI FİYAT LİSTESİ
|Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste Fiyatı (TL)
|i30 1.6 T-GDI 150 PS DCT Comfort
|2026
|Benzin
|DCT
|2.120.000
|i30 1.6 T-GDI 150 PS DCT Prime
|2026
|Benzin
|DCT
|2.320.000
HYUNDAİ BAYON KASIM 2026 FİYATLARI
|Bayon Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|İndirim (TL)
|Bayon 1.0 T-GDI 90 PS MT Jump
|2026
|Benzin
|Manuel
|1.672.000
|1.645.000
|27.000
|Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Jump (GSR2C & E-Call)
|2026
|Benzin
|DCT
|1.745.000
|1.665.000
|80.000
|Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Style (GSR2C & E-Call)
|2026
|Benzin
|DCT
|2.067.000
|1.769.832
|297.168
|Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Elite (GSR2C & E-Call)
|2026
|Benzin
|DCT
|2.212.000
|1.972.000
|240.000
HYUNDAİ KONA KASIM 2026 FİYATLARI
|Kona Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|İndirim (TL)
|1.6 T-GDI 180 PS Prime
|2026
|Benzin
|DCT
|2.385.000
|2.385.000
|0
|99 kW Advance (GSR-2-C)
|2026
|Elektrik
|Otomatik
|2.479.000
|2.349.000
|130.000
HYUNDAİ TUCSON KASIM FİYATLARI
|Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste Fiyatı (TL)
|Kampanyalı Fiyat (TL)
|İndirim (TL)
|Tucson 1.6 CRDi 136 PS 4x4 DCT Elite Plus
|2025
|Dizel
|DCT
|3.682.000
|3.592.000
|90.000
|Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 DCT Comfort
|2026
|Benzin
|DCT
|2.599.000
|2.599.000
|0
|Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 DCT Prime
|2026
|Benzin
|DCT
|2.771.000
|2.676.000
|95.000
|Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 DCT Elite
|2026
|Benzin
|DCT
|3.520.000
|3.390.000
|130.000
|Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4x4 DCT Elite Plus
|2026
|Benzin
|DCT
|3.770.000
|3.690.000
|80.000
|Tucson 1.6 CRDi 136 PS 4x4 DCT Comfort Sunroof
|2026
|Dizel
|DCT
|2.790.000
|2.790.000
|0
|INSTER KASIM 2026 FİYATLARI
|Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|İndirim (TL)
|71,1 kW Dynamic
|2026
|Elektrik
|Otomatik
|1.670.000
|1.520.000
|150.000
|84,5 kW Advance
|2026
|Elektrik
|Otomatik
|1.920.000
|1.770.000
|150.000
|84,5 kW Cross Advance
|2026
|Elektrik
|Otomatik
|1.970.000
|1.820.000
|150.000
IONIQ 3 KASIM 2026 FİYATI
|Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste Fiyatı (TL)
|107,8 kW Standart Menzil Select
|2026
|Elektrik
|Otomatik
|1.799.000
|99,5 kW Uzun Menzil Trend
|2026
|Elektrik
|Otomatik
|2.099.000
|99,5 kW Uzun Menzil Trend + Vision Roof
|2026
|Elektrik
|Otomatik
|2.149.000
|99,5 kW Uzun Menzil Prime
|2026
|Elektrik
|Otomatik
|2.249.000
|99,5 kW Uzun Menzil Prime + Vision Roof
|2026
|Elektrik
|Otomatik
|2.349.000
|99,5 kW Uzun Menzil N Line Evo
|2026
|Elektrik
|Otomatik
|3.220.000
IONIQ 5 KASIM 2026 FİYATI
|Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|125 kW Dynamic Visionroof
|2026
|Elektrik
|Otomatik
|3.350.000
|160 kW Progressive
|2026
|Elektrik
|Otomatik
|3.999.000
IONIQ 6 KASIM 2026 FİYATI
|Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|125 kW Standart Menzil Advance
|2026
|Elektrik
|Otomatik
|3.246.000
|3.243.000
|160 kW Uzun Menzil Progressive
|2026
|Elektrik
|Otomatik
|3.795.000
|3.795.000
IONIQ 9 KASIM 2026 FİYATI
|Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|160kW Uzun Menzil 4x2 Progressive
|2026
|Elektrik
|Otomatik
|6.040.000
|160kW Uzun Menzil 4x2 Progressive (Bluelink)
|2026
|Elektrik
|Otomatik
|6.150.000
|226kW Uzun Menzil 4x4 Calligraphy
|2026
|Elektrik
|Otomatik
|7.190.000
|226kW Uzun Menzil 4x4 Calligraphy (Bluelink)
|2026
|Elektrik
|Otomatik
|7.300.000
SANTA FE HİBRİT KASIM 2026 FİYATI
|Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste Fiyatı (TL)
|1.6 T-GDI HEV 239PS 4WD Progressive
|2026
|Benzin
|Otomatik
|6.180.000
|1.6 T-GDI HEV 239PS 4WD Progressive (Bluelink)
|2026
|Benzin
|Otomatik
|6.230.000
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