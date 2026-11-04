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T-Otomobil

Hyundai Kasım fiyatlarını paylaştı: Yeni IONIQ 3 listede

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Hyundai Kasım fiyatlarını paylaştı: Yeni IONIQ 3 listede
Başlık ResmiHyundai Kasım fiyatlarını paylaştı: Yeni IONIQ 3 listede "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Hyundai, Kasım ayında geçerli olan yeni fiyat listesini açıkladı. Güncel listeye göre marka Kasım ayında fiyatlar sabit kaldı. İşte model model Hyundai Kasım 2026 fiyatları…

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|
Çağla Çağlar
ÇAĞLA ÇAĞLAR

Güney Koreli marka Hyundai, Kasım ayı fiyat listesini güncelledi. Marka tüm modellerinde fiyatlarını sabit tutarken, bazı modellerinde de indirim kampanyaları sunuyor.

Peki Kasım ayı itibariyle Hyundai i20 ne kadar oldu? Yeni elektrik Ioniq 3’te kampanya var mı? Hyundai modellerinde ne kadar zam yapıldı? İşte Kasım 2026 Hyundai güncel fiyat listesi…

Kasım ayıyla birlikte markanın sadece Tucson modelinde 2025 model yılı satışta.

200.000 TL’YE VARAN İNDİRİMLER

Markanın bazı modellerinde 300.000 TL’ye varan indirim kampanyaları uygulanıyor.

HYUNDAİ İ20 KASIM 2026 FİYATLARI

i20 VersiyonModel YılıYakıtVitesListe Fiyatı (TL)Kampanyalı Fiyat (TL)İndirim (TL)
1.0 T-GDI 90PS 6MT Jump (GSR2C & E Call)2026BenzinManuel1.582.0001.575.0007.000
1.0 T-GDI 90PS 7DCT Jump (GSR2C & E-Call)2026BenzinDCT1.759.0001.759.0000
1.0 T-GDI 90PS 7DCT Style (GSR2C & E-Call)2026BenzinDCT1.965.0001.780.666184.334
1.0 T-GDI 90PS 7DCT Elite (GSR2C & E-Call)2026BenzinDCT2.091.0001.898.165192.835

HYUNDAİ İ30 KASIM AYI FİYAT LİSTESİ

VersiyonModel YılıYakıtVitesListe Fiyatı (TL)
i30 1.6 T-GDI 150 PS DCT Comfort2026BenzinDCT2.120.000
i30 1.6 T-GDI 150 PS DCT Prime2026BenzinDCT2.320.000

HYUNDAİ BAYON KASIM 2026 FİYATLARI

Bayon VersiyonModel YılıYakıtVitesListe fiyatı (TL)Kampanyalı fiyat (TL)İndirim (TL)
Bayon 1.0 T-GDI 90 PS MT Jump2026BenzinManuel1.672.0001.645.00027.000
Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Jump (GSR2C & E-Call)2026BenzinDCT1.745.0001.665.00080.000
Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Style (GSR2C & E-Call)2026BenzinDCT2.067.0001.769.832297.168
Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Elite (GSR2C & E-Call)2026BenzinDCT2.212.0001.972.000240.000

HYUNDAİ KONA KASIM 2026 FİYATLARI

Kona VersiyonModel YılıYakıtVitesListe fiyatı (TL)Kampanyalı fiyat (TL)İndirim (TL)
1.6 T-GDI 180 PS Prime2026BenzinDCT2.385.0002.385.0000
99 kW Advance (GSR-2-C)2026ElektrikOtomatik2.479.0002.349.000130.000

HYUNDAİ TUCSON KASIM FİYATLARI

VersiyonModel YılıYakıtVitesListe Fiyatı (TL)Kampanyalı Fiyat (TL)İndirim (TL)
Tucson 1.6 CRDi 136 PS 4x4 DCT Elite Plus2025DizelDCT3.682.0003.592.00090.000
Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 DCT Comfort2026BenzinDCT2.599.0002.599.0000
Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 DCT Prime2026BenzinDCT2.771.0002.676.00095.000
Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 DCT Elite2026BenzinDCT3.520.0003.390.000130.000
Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4x4 DCT Elite Plus2026BenzinDCT3.770.0003.690.00080.000
Tucson 1.6 CRDi 136 PS 4x4 DCT Comfort Sunroof2026DizelDCT2.790.0002.790.0000
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VersiyonModel YılıYakıtVitesListe fiyatı (TL)Kampanyalı fiyat (TL)İndirim (TL)
71,1 kW Dynamic2026ElektrikOtomatik1.670.0001.520.000150.000
84,5 kW Advance2026ElektrikOtomatik1.920.0001.770.000150.000
84,5 kW Cross Advance2026ElektrikOtomatik1.970.0001.820.000150.000

IONIQ 3 KASIM 2026 FİYATI

VersiyonModel YılıYakıtVitesListe Fiyatı (TL)
107,8 kW Standart Menzil Select2026ElektrikOtomatik1.799.000
99,5 kW Uzun Menzil Trend2026ElektrikOtomatik2.099.000
99,5 kW Uzun Menzil Trend + Vision Roof2026ElektrikOtomatik2.149.000
99,5 kW Uzun Menzil Prime2026ElektrikOtomatik2.249.000
99,5 kW Uzun Menzil Prime + Vision Roof2026ElektrikOtomatik2.349.000
99,5 kW Uzun Menzil N Line Evo2026ElektrikOtomatik3.220.000

IONIQ 5 KASIM 2026 FİYATI

VersiyonModel YılıYakıtVitesListe fiyatı (TL)
125 kW Dynamic Visionroof2026ElektrikOtomatik3.350.000
160 kW Progressive2026ElektrikOtomatik3.999.000

IONIQ 6 KASIM 2026 FİYATI

VersiyonModel YılıYakıtVitesListe fiyatı (TL)Kampanyalı fiyat (TL)
125 kW Standart Menzil Advance2026ElektrikOtomatik3.246.0003.243.000
160 kW Uzun Menzil Progressive2026ElektrikOtomatik3.795.0003.795.000


IONIQ 9 KASIM 2026 FİYATI

VersiyonModel YılıYakıtVitesListe fiyatı (TL)
160kW Uzun Menzil 4x2 Progressive2026ElektrikOtomatik6.040.000
160kW Uzun Menzil 4x2 Progressive (Bluelink)2026ElektrikOtomatik6.150.000
226kW Uzun Menzil 4x4 Calligraphy2026ElektrikOtomatik7.190.000
226kW Uzun Menzil 4x4 Calligraphy (Bluelink)2026ElektrikOtomatik7.300.000

SANTA FE HİBRİT KASIM 2026 FİYATI

VersiyonModel YılıYakıtVitesListe Fiyatı (TL)
1.6 T-GDI HEV 239PS 4WD Progressive2026BenzinOtomatik6.180.000
1.6 T-GDI HEV 239PS 4WD Progressive (Bluelink)2026BenzinOtomatik6.230.000
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