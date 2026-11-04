Skoda, kompakt SUV modeli Karoq'un yeni Prestige donanımını 2 milyon 999 bin 800 TL'den başlayan tanıtıma özel fiyatlarla satışa sundu. 150 beygir gücündeki 1.5 TSI motor ve DSG şanzımanla sunulan modelde otomatik park asistanı, 360 derece çevre görüş sistemi, hafızalı elektrikli koltuklar ve 10 hoparlörlü CANTON ses sistemi öne çıkıyor.

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Skoda, kompakt SUV modeli Karoq'un konfor ve sürüş destek teknolojileriyle geliştirilen yeni Prestige donanımını 2 milyon 999 bin 800 liradan başlayan tanıtıma özel fiyatlarla satışa çıkardı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Skoda, SUV segmentindeki güçlü temsilcisi Karoq'un donanım seçeneklerini müşteri beklentileri doğrultusunda zenginleştiriyor.

Geniş iç hacmi, konfor özellikleri ve akılcı çözümleriyle dikkat çeken Karoq, kullanıcıların, arzu ettiği konfor ve teknoloji özelliklerini yeni Prestige donanım seviyesinde bir araya getiriyor.

Skoda Karoq'un yeni Prestige donanımı Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri

3 MİLYON LİRA FİYAT ETİKETİ VAR

Günlük hayatı kolaylaştıran yeniliklerle kompakt SUV segmentindeki iddiasını kuvvetlendiren Karoq yeni Prestige donanımı, tanıtıma özel 2 milyon 999 bin 800 liradan başlayan fiyatlarla Skoda yetkili satıcılarında kullanıcılarla buluşuyor.

Skoda Karoq'un yeni Prestige donanımı, kullanıcıların konfor beklentilerine cevap veren birçok yeni özellik içeriyor.

Hafıza fonksiyonlu elektrikli ön koltuklar, sürücü ve ön yolcunun kişiselleştirilmiş oturma pozisyonlarını kaydetmesine imkan tanıyarak özellikle uzun yolculuklarda ve günlük kullanımda konfor sağlıyor.

YENİ ÖZELLİKLER EKLENDİ

Elektrikli bel destekleri daha ergonomik bir oturma deneyimi sunarken, hafıza fonksiyonlu yan aynalar kişisel ayarlara uyum sağlayarak kullanımı kolaylaştırıyor.

Üç bölgeli yeni klima sistemi ise sürücü, ön yolcu ve arka koltuk yolcularının sıcaklık değerlerini birbirinden bağımsız ayarlayabilmesine imkan tanıyor.

Karoq'un yeni Prestige versiyonu, şehir içi kullanımda sürücülerin en fazla ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan park manevralarını da kolaylaştırıyor.

Skoda Karoq'un yeni Prestige donanımı Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri

KENDİ KENDİNE PARK EDİYOR

Donanıma eklenen otomatik park asistanı, otomobilin kendi kendine park etmesine imkan tanıyarak özellikle dar alanlarda sürücünün işini kolaylaştırıyor.

Yeni 360 derece çevre görüş sistemi ise otomobilin etrafındaki bölgenin farklı açılardan görüntülenmesini sağlayarak park ve düşük hızlı manevralarda çevrenin daha kapsamlı şekilde görülmesine destek oluyor. Böylece Karoq, günlük kullanımda konforun dışında pratikliği de ileriye taşıyor.

Yeni Prestige donanımının dikkat çeken yenilikleri arasında CANTON ses sistemi de yer alıyor.

SES SİSTEMİ YENİLENDİ

Skoda'nın büyük SUV modeli Kodiaq'da da sunulan ve kullanıcıların beğenisini kazanan CANTON ses sistemi, Karoq'un yeni donanım seviyesine de eklendi.

10 hoparlöre ve en fazla 550 watt güce sahip sistem, müzik dinleme tecrübesini zenginleştirerek hem günlük şehir içi yolculuklarda hem de uzun seyahatlerde araç içi konfora katkı sağlıyor.

Skoda Karoq, yeni Prestige donanımında da 1,5 litrelik TSI benzinli motoruyla kullanıma çıkıyor. 150 PS güç ve 250 Nm tork üreten motor, 7 ileri DSG otomatik şanzımanla geliyor. Karoq, bu kombinasyonla günlük kullanımda ve uzun yolculuklarda performans ile sürüş konforunu bir arada sunuyor.

Skoda Karoq'un yeni Prestige donanımı Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri

521 LİTRELİK BAGAJ HACMİ

Kompakt SUV sınıfında geniş alanıyla dikkat çeken Karoq, 521 litrelik bagaj hacmiyle farklı kullanım ihtiyaçlarına cevap veriyor. Arka koltuklar katlandığında 1630 litreye ulaşan bagaj hacmi, modelin pratik kullanım özelliklerini destekliyor.

Skoda'nın Simply Clever yaklaşımı doğrultusunda sunulan akılcı saklama çözümleri de Karoq'un günlük hayatı kolaylaştıran özellikleri arasında yer alıyor.

Karoq yeni Prestige, mevcut Prestige donanımındaki Full LED Matrix ön farlar, 10,25 inç dijital gösterge paneli, elektrikli açılabilir cam tavan ve elektrikli bagaj kapağı gibi özellikleri de yeni teknolojilerle birleştiriyor. Böylece Karoq, tasarım, teknoloji ve konfor özelliklerini daha kapsamlı bir donanım paketiyle sunuyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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