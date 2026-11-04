Türkiye otomotiv pazarı ekim ayında son 4 yılın en düşük satış rakamlarına geriledi. Toplam satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,84 azalırken, ilk 10 ayda otomobil satışları 140 binin üzerinde düştü. Pazardaki daralmaya rağmen Togg, iki modeliyle elektrikli otomobil satışlarının yaklaşık yüzde 47’sine ulaştı.

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Türkiye otomotiv pazarındaki yaşanan düşüş yılın son çeyreğinde hızlandı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) verilerine göre, toplam satışlar ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,84 oranında azalırken, otomobil satışları yüzde 28,40 daralarak 64 bin 939 adede, hafif ticari araç pazarı ise % 39,52 düşüşle 15 bin 395 adede indi. Bu rakamlarla son 4 yılın en düşük ekim ayı sonuçları kayıtlara geçmiş oldu.

Otomotivde son 4 yılın en kötü satış rakamları: Altındaki düşüş ve fon krizinin etkisi büyük

2026’nın ilk 10 ayında otomobil pazarında yaşanan daralma %16,85 dayanırken geçen yılın aynı dönemine oranla 140.466 adet daha az otomobil satışı gerçekleşti. Hafif ticari araç pazarı ise % 9,28 oranında kan kaybederek 190 bin 883 adetlik satışa ulaşabildi.

Düşüşte fon krizinin etkisi görülürken, altının değer kaybı sebebiyle talebin ertelenmesinin de rolünün büyük olduğu ifade ediliyor.

Otomotivde son 4 yılın en kötü satış rakamları: Altındaki düşüş ve fon krizinin etkisi büyük

Türkiye otomobil pazarında yaşanan daralmaya rağmen, Togg satışlarını dikkat çekici ölçüde artırdı. Ekim ayında elektrikli otomobil satışları yüzde 0,3 düşüşle 14 bin 380 adede gerilerken, Togg’un T10X ve T10F modelleri toplam 6 bin 761 adetlik satışla segmentin yaklaşık yüzde 47’sini oluşturdu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Yazar : ALİ ÇELİK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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