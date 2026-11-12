Elektrikli otomobilde beklenen teknoloji: Aracı değiştirmeden 140 km daha fazla menzil

Nio’nun elektrikli otomobil markası Firefly, mevcut araç sahiplerine 42 kWh’lik bataryayı 60 kWh’lik paketle değiştirme imkanı sunuyor. Yükseltmeyle otomobilin menzili 420 kilometreden 560 kilometreye çıkıyor.

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Firefly’ın Çin’de tanıttığı uzun menzilli batarya, fabrikadan 42 kWh’lik paketle çıkan otomobillere de takılabiliyor.

Marka, aracı geliştirirken batarya yuvasını, bağlantı noktalarını ve kilitleme mekanizmasını farklı kapasitelerdeki paketlerle uyumlu tasarladı. Bu sayede daha büyük bataryaya geçiş, Nio’nun uyumlu beşinci nesil batarya değişim istasyonları üzerinden yapılabiliyor.

AYNI YUVAYA DAHA YÜKSEK KAPASİTE

Firefly’ın standart bataryasında lityum demir fosfat (LFP) hücreler kullanılıyor. CATL’nin Qilin Long-Life ailesinden gelen 60 kWh’lik pakette ise enerji yoğunluğu daha yüksek nikel, kobalt ve manganez (NCM) kimyası tercih edildi. Firefly’ın verdiği bilgilere göre yeni paket, aynı dış ölçülere yaklaşık 10 kilogram ağırlık farkıyla 18 kWh daha fazla kapasite sığdırıyor.

Her iki versiyonda da azami DC şarj gücü 100 kW. Batarya kapasitesi arttığı için yüzde 10’dan yüzde 80’e şarj süresi 29 dakikadan 33 dakikaya çıkıyor. Firefly, her iki versiyon için de 0-100 km/sa hızlanma süresini 7,9 saniye olarak açıklıyor.

YÜKSELTME ÜCRETİ SATIN ALMA VE KİRALAMADA FARKLI

Çin’de bataryasını araçla birlikte satın alan Firefly sahipleri, bir yıllık bekleme süresinin ardından kalıcı yükseltmeye başvurabiliyor. İki batarya arasındaki fiyat farkı 17.000 yuan (Yaklaşık 128.000 TL).



Bataryasını kiralayan müşteriler için tek seferlik yükseltme hizmet bedeli 3.000 yuan (22.600 TL). Bu grupta aylık kira da 399 yuandan (3.000 TL) 599 yuana (4.500 TL) çıkıyor.

Yeni alıcılar 60 kWh’lik Firefly’ı batarya dahil 136.800 yuandan (Yaklaşık 1.000.000 TL) başlayan fiyatlarla satın alabiliyor. Batarya kiralama seçeneğinde otomobilin başlangıç fiyatı 79.800 yuan (600.000 TL), aylık batarya kirası ise 599 yuan (4.500 TL).

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