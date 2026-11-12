Elektrikli Dacia Sandero geliyor: Menzil hedefi 400 kilometrenin üzerinde

Dacia Sandero, 2028’de beklenen dördüncü nesliyle ilk kez tamamen elektrikli bir versiyona kavuşacak. Şirket kaynaklarına dayanan habere göre elektrikli Sandero’da 44 kWh kapasiteli batarya kullanılacak. Benzinli ve hibrit seçenekler de ürün gamında kalacak.

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Dacia’nın verilerine göre 2024 ve 2025’te Avrupa’nın en çok satılan binek otomobili olan Sandero, yeni neslinde yaklaşık 4,10 metrelik uzunluğunu koruyacak. Dacia, geliştirme ve üretim maliyetlerini sınırlamak için mevcut modelin tavanı, ön direkleri ve kapı yapısı gibi parçalarını kullanmaya devam edecek. Ön tasarımın markanın yeni Striker modelinden izler taşıması, kabinde ise fiziksel kumandaları koruyan yeni bir ön konsola geçilmesi bekleniyor.

ELEKTRİKLİ SANDERO İÇİN MEVCUT PLATFORM UYARLANIYOR

Dacia mühendisleri, daha önce CMF-B adıyla bilinen RGMP Small platformunu elektrik motoruna ve taban altına yerleştirilecek bataryaya uyarlıyor. Şirket kaynaklarına göre elektrikli versiyonda yaklaşık 80 kW gücünde bir motor ve 44 kWh kapasiteli lityum demir fosfat (LFP) batarya kullanılacak. Geliştirme çalışmaları kapsamında yaklaşık 100 kilogramlık ağırlık azaltımı da gündemde.

İlk menzil hedefi yaklaşık 390 kilometreydi. Son bilgiler, geliştirme ekibinin bu hedefi 400 kilometrenin biraz üzerine taşıdığını gösteriyor.

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BENZİNLİ VE HİBRİT SEÇENEKLER DEVAM EDECEK

Yeni Sandero’da mevcut 1,0 litrelik TCe motorun yerini, benzer güç sunan 1,2 litrelik bir ünitenin alması bekleniyor. Dacia’nın tam hibrit seçeneğinde de mevcut 1,8 litrelik sistem yerine daha küçük, üç silindirli 1,2 litrelik bir motor kullanacağı aktarılıyor. Yükseltilmiş süspansiyonu ve gövde korumalarıyla ayrışan Sandero Stepway de yeni nesilde ürün gamındaki yerini koruyacak.

TANITIM İÇİN 2028 İLKBAHARI İŞARET EDİLİYOR

Yeni Sandero’nun 2028 ilkbaharında tanıtılması, üretimin nisan ayında Fas’ta başlaması ve satışların aynı yılın yazında açılması planlanıyor. Elektrikli versiyonun Birleşik Krallık’ta yaklaşık 18.500 sterlinden başlayabileceğini öngörüyor. Bu fiyat, Sandero’yu Citroen e-C3 ve Fiat Grande Panda Electric gibi modellerle aynı pazara taşıyacak. Türkiye için satış takvimi ve fiyat henüz açıklanmadı.

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