Polestar, gelecekteki elektrikli otomobillerinin tasarımını Formula 2030 konseptiyle gösterdi. Dört kapılı spor otomobilin ön yüzü 2027’de gelmesi planlanan yeni Polestar 2’ye, arka tasarımı ise 2028’de beklenen kompakt SUV Polestar 7’ye dair ipuçları taşıyor.

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Tasarım şefi Philipp Römers yönetiminde hazırlanan ilk Polestar konsepti, 4,68 metre uzunluğunda ve yalnızca 1,35 metre yüksekliğinde.

Polestar 5’ten daha alçak olan otomobilde uzun kaput, geniş arka çamurluklar ve merkezi kilitli 22 inçlik jantlar öne çıkıyor. Yan profilde Polestar 5’in alçak gövdesinden, tavan çizgisinde ise Polestar 4’ün crossover silüetinden yararlanılmış.

YENİ POLESTAR 2’NİN FARLARI KONSEPTTE GÖRÜLDÜ

Markanın Dual Blade adını verdiği iki parçalı ön aydınlatma, bu kez kaputun ön kenarındaki aerodinamik kanatla bütünleşiyor. Polestar, bu tasarımın yeni nesil Polestar 2’de kullanılacağını doğruladı.

Polestar’dan gelecek vizyonu: Formula 2030 tanıtıldı

Arka tarafta ise mevcut modellerdeki boydan boya ışık şeridinin yerini iki yana yerleştirilen ince LED stoplar alıyor. Single Blade adı verilen bu düzen, Polestar 7’nin arka aydınlatmasına ön gösterim niteliğinde.

Polestar’dan gelecek vizyonu: Formula 2030 tanıtıldı

Arka kapıların geriye doğru açılması ve orta sütunun kaldırılması kabine geniş bir giriş sağlıyor. Bagaj kapağı, arka gövdenin büyük bir bölümüyle birlikte yukarı kalkıyor. Şeffaf bagaj tabanının altından Öhlins amortisörler görülebiliyor.

Polestar’dan gelecek vizyonu: Formula 2030 tanıtıldı

PERFORMANS MODUNDA EKRAN KONSOLA İNİYOR

Direksiyonun arkasında 20 inçlik kavisli bir gösterge ekranı, orta konsolda ise 12,2 inçlik hareketli bir dokunmatik ekran bulunuyor. Performans modu seçildiğinde orta ekran konsola gömülürken direksiyon ve gösterge ekranı sürücüye yaklaşıyor. Konseptin otonom sürüş modunda ise orta ekran yükseliyor, koltuk ile direksiyon arasındaki mesafe artıyor.

Polestar’dan gelecek vizyonu: Formula 2030 tanıtıldı

Orta ekranın altında sekiz fiziksel kumanda yer alıyor. Sürücü, bu kumandaların işlevlerini değiştirebildiği gibi düğme veya döner kumanda seçenekleriyle panelin düzenini de kişiselleştirebiliyor. Dört bağımsız koltukta ise vücuda göre ayarlanabilen şişirilebilir destekler kullanılıyor.

Polestar’dan gelecek vizyonu: Formula 2030 tanıtıldı

Polestar’ın seri üretim için doğruladığı ayrıntılar dış tasarıma odaklanıyor. Hareketli ekran ve kişiselleştirilebilir kumandaların hangi modellerde kullanılacağı henüz açıklanmadı.

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