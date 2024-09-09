Yarış kızıştı, bankalar keseyi açtı! Mevduat faizlerinde dikkat çeken yükseliş

TCMB’nin önceki hafta hayata geçirdiği ek sıkılaşma tedbirleri ve gecelik faizlerin %53’e yakınlaşması ile birlikte bankalar da mevduat faizlerini yukarı çekti. 9 bankada birden TL mevduat faiz oranları %50’yi aştı. Bazı bankalarda ise %50’nin üzerinde faiz önerilen vadenin, 6-12 ay aralığına kadar yükselmesi dikkatlerden kaçmadı. Bu arada 1 milyon TL mevduatın aylık getirisi de 40 bin 942 TL’ye kadar yükseldi.

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TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- TCMB tarafından uygulanan sıkı para politikası devam ederken, politika faizi de %50 seviyesinde tutuluyor. Ancak ağustos ayında piyasada TL likidite bolluğu sebebiyle aktarım mekanizması tam olarak çalışmamış, TL mevduat faizleri %50’nin altına yerleşmeye başlamıştı. Alınan yeni tedbirlerle birlikte mevduat faizlerinde yeniden dikkat çeken yükseliş yaşanıyor.

TCMB HANGİ TEDBİRLERİ ALDI?

Ağustos ayının son haftasında TCMB, TL mevduat payı %45-%50 bandında olan bankalar için aylık artış hedefini 0,8 puana çıkarmıştı. %60'ı geçen bankalar için ise bu sınırın üzerinde kalma şartı getirilmişti. TL munzam karşılıklarda bloke oranı da 5 puan yükseltilmişti. Bununla birlikte geçen hafta gecelik TL faizleri yüzde 53’e yakın seyretti.

Bu gelişmeler üzerine bankalar, kriterleri sağlamak için harekete geçti ve TL mevduat faizlerinde de yukarı yönlü güncellemeler gerçekleşti.

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9 BANKA %50’NİN ÜZERİNDE

Ağustos ayı genelinde ve eylülün ilk haftasında TL mevduata %50’nin üzerinde faiz uygulayan banka sayısı 3-4 iken, 9 Eylül haftasında bu sayının 9’a kadar yükseldiği görüldü. Yine geçen ay ortalama mevduat faizi %45’e kadar gerilerken, son güncellemelerin ardından yüzde 48-49 bandına yükseldi.

Bu arada mevduat faizinde yüzde 50’nin üzerine çıkan bankalar ve uygulanan faiz oranları şöyle:

ON Dijital: Yüzde 54

CEPTETEB: Yüzde 53

Alternatif Bank: Yüzde 53

ING Bank: Yüzde 53

Fiba Banka: Yüzde 52

Odea Bank: Yüzde 52

Denizbank: Yüzde 51

EnPara: Yüzde 50,50

Akbank: %50,00

YATIRIMCI NE YAPMALI?

Ekonomistler, “enflasyonla mücadele” ve “değerli TL” politikası kapsamında faizlerin yüksek seyretmeye devam ettiğini belirterek, “Bazı bankalarda %50’nin üzerinde faiz uygulamasının 6-12 ay vadeye kadar çıktığı görülüyor. İhtiyaç duyulmayacak paranın, 6-12 ay vade ile yüksek TL faiz oranından bağlaması, gelecekte gerçekleşmesi beklenen faiz indirimlerine karşı da koruma sağlayabilir” görüşünü dile getiriyor.

1 MİLYON TL’NİN AYLIK GETİRİSİ

Bugün tabelada görülen en yüksek faiz oranı yüzde 54 olarak öne çıkıyor. 1 milyon TL mevduatı olan bir yatırımcı, yüzde 54 faiz oranı ile birlikte 1 ayda 40 bin 942 TL getiri elde edebiliyor.