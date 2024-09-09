Bu fiyatlardan altın alınır mı? Uzmanlardan kritik uyarı 

9 Eylül 2024 gram altın fiyatı 2730 TL ve ons altın fiyatı 2497 dolardan haftaya başlıyor. FED’den 0,50 puanlık indirim beklentisi zayıfladı, TCMB’nin tedbirleri doları frenledi. İki ‘merkez’in kıskacında, gram fiyatı da yataya geçti. Bu hafta ABD TÜFE verileri beklenirken; Altın ve Para Piyasaları Uzmanı M. Ali Yıldırımtürk, “FED’in faiz indirimleri sürecek. ABD seçimleri ve jeopolitik riskler de dikkate alınırsa, portföylerde %40 altın olabilir” dedi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Altın fiyatları yeni haftaya yatay başlangıç yapıyor. Geçen hafta ABD’de açıklanan özel sektör ve tarım dışı istihdam rakamları ile birlikte iş ilanlarının beklenti da altında kalması, ABD dolarına dair beklentileri zayıflattı ve altın fiyatlarına destek oldu. Rekor seviyelere yaklaşıp geri çekilen gram ve ons altın, bu hafta başında da zirvenin yaklaşık %1 altında seyrediyor.

9 EYLÜL 2024 GRAM ALTIN

Serbest piyasada işlem gören 9 Eylül 2024 gram altın fiyatı haftaya 2730 TL’den başlangıç yapıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram fiyatı 2771-2811 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 585 TL, yarım altın 9 bin 165 TL ve tam altın da 18 bin 270 TL’den satılıyor.

9 EYLÜL 2024 ONS ALTIN

Küresel piyasalarda ons altında işlemler 2497 dolardan devam ediyor. 2 yıllık ABD tahvil faizi %3,68 ve dolar endeksi 101,25’e yakın seyrediyor. Her iki gösterge de “zayıf dolar” görünümüne işaret ediyor. Bu arada son tahminler FED’in bu ay %69 ihtimalle “çeyrek puanlık faiz indirimi” yapacağını fiyatlıyor.

ALTIN 2024 BEKLENTİ VE HEDEF

Ons altın fiyatında 2470-2485 dolar bandının önemli bir destek bölgesi olarak çalıştığını ifade eden analistler; “Gram atında da 2700 TL üzerinde kalıcı görünüm devam ediyor. Bu hafta yukarıda ise ons altın için 2530 dolar ve gram altında 2765 TL seviyeleri direnç olarak takip edilecek” diye konuşuyor.

KÂR SATIŞI BEKLENTİSİ

Bu arada son ABD verilerinin “aşırı bir bozulmaya işaret etmemesi” FED’den yarım puanlık faiz indirimi ihtimalini de düşük tutuyor. Bu sebeple beklenti dahilinde olan çeyrek puanlık indirimin gerçekleşmesi halinde kâr satışları gelebileceği ve ons altının bu sebeple “bekle-gör” konumunda olduğu belirtiliyor.

DOLAR NASIL ETKİLİYOR?

ABD’de bu hafta Ağustos TÜFE berileri beklenirken; içeride ise 34,00 TL’nin üzerine çıkan dolar, TCMB’nin aldığı tedbirlerle eylülde daha yatay ilerliyor. Her iki merkez bankasının ons ve dolar üzerindeki baskısı sebebiyle, gram altın fiyatları da “zirveye yakın, yatay bir bantta” hareket ediyor.

BU FİYATLARDAN ALTIN ALINIR MI?

FED’in faiz indirimlerinin gelecek aylarda da devam edeceğini belirten Altın ve para Piyasaları Uzmanı M. Ali Yıldırımtürk “ABD seçimleri ve jeopolitik riskleri de dikkate alırsak, gram altında yıl sonunda 3000 TL ve üzeri görülebilir. Bu sebeple portföylerde %40 altın olabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.