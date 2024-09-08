Aston Martin Formula 1 takımına milyon dolarlık yatırım!

İki büyük yatırı fonunun desteğiyle birlikte Aston Martin Forumla 1 takımının değerini artırma yolunda önemli adımlar atılıyor. ABD merkezli HPS Investment Partners ve Silicon Valley'nin önde gelen risk sermayesi şirketlerinden Accel, Aston Martin F1'in holding şirketine yüz milyonlarca sterlinlik yatırım yapacak.

Sky News'in haberine göre, HPS ve Accel'in yatırımlarıyla Aston Martin F1'in değerinin 1.5 milyar ila 2 milyar sterlin arasında olmasının beklendiğini belirtti. Anlaşmanın kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

HPS, New York'ta halka arz edilmesi planlanan şirketinin değerinin 10 milyar doları aşması öngörülürken, Aston Martin F1'in Silverstone'daki teknoloji kampüsüne bağlı borçları yeniden finanse edeceği öğrenildi.

Accel, Facebook gibi erken aşama yatırımlarıyla tanınan bir risk sermayesi fonu olarak biliniyor. Yatırımın onaylanması halinde, bu işlem, Aston Martin'in milyarder kontrol sahibi Lawrence Stroll tarafından yürütülen son büyük işlem olacak. Stroll, James Bond'un tercih ettiği otomobil üreticisi Aston Martin'i kar eden bir şirket haline getirmek için büyük çaba harcıyor.

Geçen yıl Stroll, F1 takımının azınlık hissesini spor odaklı özel sermaye yatırımcısı Arctos Partners'a satmıştı. Yeni yatırımcıların, takımın ana şirketi AMR GP Holdings Limited'in yüzde 20 ila 25'ini alacağı belirtiliyor.

TECRÜBELİ DANIŞMAN DEVREYE GİRDİ

Aston Martin, anlaşmaya The Raine Group'un danışmanlık yaptığını duyurdu. Raine Group, Chelsea Futbol Kulübü'nün ve Manchester United'dan bir hissenin Sir Jim Ratcliffe'e satışında rol almıştı. Aston Martin Aramco Mercedes takımı, F1 konstrüktörler şampiyonasında beşinci sırada yer alırken, veteran sürücü ve eski Dünya Şampiyonu Fernando Alonso, pilotlar sıralamasında dokuzuncu sırada bulunuyor. Takım arkadaşı Lance Stroll ise 24 puanla bir sıra geride.

Aston Martin, aynı zamanda efsanevi F1 tasarımcısı Adrian Newey’i üst düzey takım üyeleri arasında açıklamaya hazırlanıyor. Newey, Williams ve Red Bull gibi takımlar için şampiyonluk kazanan araçlar tasarlamıştı. Yeniey'in, önümüzdeki hafta Azerbaycan yarışından önce açıklanması bekleniyor ve Aston Martin’in F1 yarışlarında daha rekabetçi hale gelmesi umuluyor.

Aston Martin Aramco F1 takımının sözcüsü hemen yorum yapmazken, HPS ve Accel de konuya ilişkin yorum yapmadı. Lawrence Stroll, Londra'da işlem gören şirketin büyük bir hissesine sahip olmaya devam ediyor.