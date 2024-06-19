Aston Martin'in başarısı: 110 yılın ardından arabalarının yüzde 80'i hala yollarda!

Aston Martin geçtiğimiz günlerde 110. yıl dönümünü kutladı ve geçirdiği zorlu günlerin ardından etkileyici ve dayanıklı araçlar üretmeye devam ediyor. Yıllardır üretilen Aston Martin'lerin yüzde 80'i hala yollarda.

İstatistikleri, Ürün ve pazar stratejisi başkanı Alex Long tarafından Pazartesi günü New York'ta düzenlenen bir etkinlikte gazetecilerle paylaşıldı. 1913'te şirketin kuruluşundan bu yana üretilen yaklaşık 110.000 otomobili temsil ediyor.

Motor1'in haberine göre, hangi araçların hala hizmette olduğunu takip etme sürecinden bahsederek, "Birçok ülke canlı VIN'leri paylaşıyor ve biliyorsunuz, eğer geri çağırma süreçlerinden geçerseniz, neyin orada olup neyin olmadığını anlamış oluyorsunuz." dedi.

Long ekliyor, "Ana bayilerde, küresel araba yüzdesinin inanılmaz bir kısmına hizmet veriyoruz çünkü insanlar arabalarının değerini korumak ve ana temsilcilerle servislerini yaptırmak istiyor. Hiçbir zaman görmeyeceğinizi düşündüğünüz VIN numaralarını sistemde görmeye başlıyorsunuz ve bu verileri özetleyebilirsiniz."

Açıklanan yüzdeler, Aston Martin sahiplerinin markaya ne kadar derinden bir bağ kurduğunun açıkça bir göstergesi. Yollardaki Aston oranı, araçlarının yaklaşık %80'inin hala yollarda olduğu G-Wagen'den bile daha fazla.

İletişim direktörü Kevin Watters, "Bu kesinlikle duygusal bir oyun" diyor. "Bazen ekonomik olarak restore edilmesi imkansız arabalar var ama insanlar bunu sırf sevgi için yapıyorlar. Bunlardan bir numarası ise Aston Martin CEO'su Lawrence Stroll. Sürekli olarak fabrika standartlarına getirilen muazzam bir Aston koleksiyonu var." açıklamasını yaptı.