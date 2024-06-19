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Haberler > Teknoloji > M4 MacBook Pro modellerinin 2024 sonlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor!

M4 MacBook Pro modellerinin 2024 sonlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
M4 MacBook Pro modellerinin 2024 sonlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple, yeni M4 çipli MacBook Pro modellerini 2024'ün dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi uzmanlar tarafından bekleniyor.

MacRumors'un haberine göre, yeni 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modelleri için panel gönderimlerinin 2024'ün üçüncü çeyreğinde başlamasının yıl sonunda bir lansmana işaret ettiğini bildirildi.

Apple, M4 çip yenilemesini Mayıs ayında M4 iPad Pro'nun lansmanı ile başlattı ve M4 çipli ilk Mac'ler de 2024 lansmanı için planlanıyor. Uzmanlara göre, Apple bu yıl hem MacBook Pro hem de Mac mini serilerini yenileyecek.

M4 MacBook Pro modellerinin 2024 sonlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor! - 1. Resim

YENİ M4 İŞLEMCİLER YOLDA

Giriş seviyesi 14 inçlik MacBook Pro'nun M4 çipi alması beklenirken, 14 inç ve 16 inçlik MacBook Pro modelleri M4 Pro ve M4 Max çipleriyle güncelleyecek. Mac mini ise M4 ve M4 Pro çipleri yerini alırken, MacBook Air, Mac Studio ve Mac Pro modelleri 2025 yılına kadar M4 çipleriyle güncellenmeyecek. iMac'in yenilenmiş çip teknolojisiyle ne zaman güncelleme görebileceği henüz belli değil.

Apple'ın M4 çipi, geliştirilmiş 3 nanometrelik bir düğüme üzerine inşa edildi ve Apple, 3 nanometre teknolojisini ilk olarak M3 serisiyle tanıttı. Geekbench 6 testlerinde M4 çip, çok çekirdemlı performans söz konusu olduğunda M3 çipinden yüzde 25'e kadar daha hızlı, bu nedenle M4 Pro ve M4 Max çiplerinde de benzer kazanımlar görebiliriz.

M4 çipleri dışında, yaklaşan MacBook Pro modellerinin önemli özellik güncellemelerine sahip olması beklenmiyor. Apple, OLED ekran teknolojisi üzerinde çalışıyor, ancak en erken 2026 yılına kadar OLED MacBook Pro beklenmiyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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