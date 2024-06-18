Elon Musk, interneti tamamen değiştirmek istiyor! Laptop boyutunda Starlink Mini geliyor...

Herkesin internete bağlanması için geliştirilen Starlink'in mini versiyonu Elon Musk tarafından duyuruldu.

Şirket, Starlink Mini anteninin lansmanına bir adım daha yaklaştı. SpaceX, uygulamasını hafta sonu güncelledi ve güncellemeyle birlikte, önümüzdeki ay seçilmiş bölgelere dağıtılmaya başlayacak olan antenin bazı resmi görüntüleri sızdırıldı. Starlink antenleri, genellikle yetersiz hizmet alanlara uydu tabanlı internet bağlantısı sağlıyor.

Yeni görüntüler, Starlink Mini'nin Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından yakın zamanda yapılan sertifikasından (PDF) bazı iç görüntülerle birlikte Ukraynalı mühendis Oleg Kutkov tarafından X'te paylaşıldı. Bu FCC sertifikasına göre Starlink Mini, 802.11ax ve 3x3 MIMO ile birlikte 2,4 ve 5GHz bantlarını destekleyen dahili bir yönlendiriciye sahip.

Ayrıca doğrudan bağlanmak isteyenler için bir Ethernet portu da bulunuyor.

Elon Musk, Kutkov'un tweetine cevap vererek anteni "az önce kurduğunu" ve yaklaşık beş dakikasını aldığını söyledi. Musk ayrıca antenin kolayca bir sırt çantasında taşınabileceğini de belirtti.

Takip eden bir tweet'te, SpaceX CEO'su 100 megabit saniye indirme hızı, 11,5Mbps yükleme hızı ve 23 milisaniye gecikme gösteren bir ekran görüntüsü paylaştı.

Bu, Starlink Mini'nin muhtemelen tam boy muadilinden daha yavaş hızlara sahip olacağı anlamına geliyor.100Mbps internet hızı birden fazla 4K video akışı, görüntülü görüşme, sesli sohbet ve dosya indirmeleri için fazlasıyla yeterli. StarlinkHardware'in haberine göre Gecikme sabit kalırsa çevrimiçi oyun oynamak bile mümkün olabilir.

STARLİK MİNİ DAHA KÜÇÜK BİR VERSİYON

FCC sertifikasına göre Starlink Mini, 11,4 x 9,8 inç boyutlarında. Referans olması açısından, 13 inçlik Apple MacBook Pro 11,97 x 8,36 inç boyutlarında. Bu, Musk'ın Starlink Mini'nin bir sırt çantasına sığabileceğini söylediğinde haklı olduğu anlamına geliyor. Mini'deki ayaklık da normal antende mevcut, ancak normal anten çatı montajı için tasarlanmışken, Mini seyahat kullanımı için tasarlanmış gibi görünüyor.

Musk'a göre Starlink Mini, tam boy versiyonunun yaklaşık yarısı fiyatına mal olacak. Tam versiyon 499 dolara mal oluyor, ancak yeni aboneler 299 dolarlık indirimli fiyattan alabiliyor. Bu, Mini'yi perakende 249 dolar ve yeni müşteriler için 149 dolar civarına getirir. Bu, 100Mbps'den daha hızlı bir şeye ihtiyaç duymayan ve daha az harcamak isteyen insanlar için çok daha uygun hale getiriyor.

Starlink Mini, anteni kampçılara ve karavanlara monte etmeyi, sırt çantalarında taşımayı ve normalde internete sahip olmayan başka bir yere götürmeyi kolaylaştırarak bu kimliğe yaslanıyor gibi görünüyor.