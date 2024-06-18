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Elon Musk'tan gündemi sarsan açıklama: Gelecekte telefon olmayacak...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Elon Musk&#039;tan gündemi sarsan açıklama: Gelecekte telefon olmayacak...

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tesla ve X'in sahibi Elon Musk, akıllı telefonlar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gelecekte telefonların yerini Neuralink beyin implatlarının ve telefonların artık kullanılmayacağını söyledi.

Elon Musk, SpaceX, Tesla ve Neuralink'in kurucusu, nöral arayüz teknolojisi Neuralink'in sayesinde gelecekte mobil cihazlara ihtiyacımız kalmayacağını iddia etti. Musk'ın öngörüsüne göre, akıllı telefonlar ve bilgisayarlar yerini doğrudan beyne yerleştirilen Neuralink çiplerine bırakacak. Bu sayede insanlar, herhangi bir cihaza dokunmadan, düşünceleri ile cihazları kontrol edebilecekler.

Musk, yakın zamanda geleneksel mobil cihazların olmayacağını ve bunların yerini Neuralink'in alacağını söyledi. 

Ocak 2024'te ilk Neuralink implant ameliyatı başarıyla tamamlanmış ve ilk test verileri umut verici sonuçlar göstermişti. Musk, implantın stabil çalıştığını ve gelecekte körlerin görmesini sağlayacak "Blindsight" adlı bir implant geliştirmeyi planladıklarını da açıkladı.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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