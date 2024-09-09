Dolar yeni haftaya nasıl başlıyor? İşte beklentiler, destek ve dirençler…

Dolarda son dakika! 9 Eylül 2024 dolar fiyatı 34,01 TL’den güne başlıyor. Gecelik TL faizleri yüzde 53’e yakın seyrederken; dolarda 33,82 TL destek ve 34,15 TL direnç olarak takip ediliyor. Bu hafta iç piyasalarda Cari Denge ve TCMB Beklenti Anketi takip edilecek. Döviz kurlarında ise yatay görünümün devam etmesi bekleniyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda veri gündemi yoğun bir hafta başladı. Dolara dair beklentiler için önemli olan “Temmuz Ayı Cari İşlemler Dengesi” ve “TCMB Eylül Ayı Beklenti Anketi” bu hafta yakından takip edilecek veriler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda cari açıkta düşüş öne çıkmış, yıl sonu döviz kuru beklentisinin de gittikçe gerilediği dikkatlerden kaçmamıştı.

9 EYLÜL 2024 DOLAR FİYATI

Bankalar arası piyasada 9 Eylül 2024 dolar fiyatı 34,01 TL’den haftaya başlıyor. Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında ise fiyatlar 33,95-34,02 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Dolarda 34,15 TL direnç ve 33,82 TL ana destek seviyeleri olarak öne çıkıyor. Euro’da ise ilk işlemler 37,68 TL’den gerçekleşiyor.

TCMB NE ZAMAN FAİZ İNDİRECEK?

Geçen hafta ağustos TÜFE rakamı aylık bazda %2,47 olarak açıklanmıştı. Ardından TCMB raporunda ise "enflasyonun ana eğiliminde, kayda değer değişiklik olmadığı” ifadeleri öne çıkmıştı. Bu gelişmeler, yakın zamanda faiz indirimi beklentilerini zayıflatarak, TL’deki değer kayıplarını da frenledi.

GECELİK FAİZ ORANI YÜZDE 53

Önceki hafta ise TCMB’nin zorunlu karşılıklarda aldığı tedbirlerle birlikte gecelik TL faizleri yüzde 53’e yaklaşarak, TL’ye destek olmuştu. KKM hesaplarında da süre uzatımı, piyasada dövize talebi dizginledi. Böylece 30 Ağustos haftasında hem KKM hem döviz hesaplarında gerileme dikkatlerden kaçmadı.

DOLARDA 2024 HEDEF VE BEKLENTİ

Merkez Bankası tarafından son olarak açıklanan Ağustos Ayı Piyasa Katılımcıları Anketinde, 2024 yıl sonu dolar tahmini 37,28 TL olarak gerçekleşmişti. Ekonomistlerin ve piyasa profesyonellerinin 12 ay sonra kur tahminleri ise 42,03 TL olmuştu. Yıl sonu tahminleri, %9,5’lik bir potansiyele işaret ediyor.