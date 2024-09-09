Fitch sonrası BİST100 yükselir mi, düşer mi? Uzman isimden kritik uyarılar…

Borsada son dakika! BİST100 endeksi geçen hafta zayıf bir görünümle 9771’den kapanmıştı. Fitch’ten not artışı gelse de görünümün ‘duğaran’a çekilmesinin etkileri takip edilecek. Ekonomist Tuncay Turşucu, “Piyasada beklenti fiyatlaması olmamıştı. Dolayısıyla Fitch’in ‘sınırlı negatif’ yansıması olabilir. Endekste 9550 desteği önemli. Tepki yükselişi için anlamlı noktalara yakınız. Ancak kalıcı düzelme için 10.100 aşılmalı” uyarılarında bulundu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi geçen hafta %0,63 değer kaybederek, 9771 puandan kapanış gerçekleştirdi. Hafta içerisinde 10 bin seviyesi aşılsa da üzerinde kalıcılık gerçekleşmedi. İçeride faiz oranlarında yaşanan yükseliş ve Fitch’in not görünümünü ‘durağan’ seviyeye çekmesinin etkileri takip edilecek.

KÜRESEL BORSALARDA DURUM

Dış piyasalara bakıldığında ise geçen hafta ABD’de S&P 500 %4,25, Nasdaq %6,12 ve Dow Jones endeksi de %2,93 değer kaybı yaşamıştı. Yeni haftaya Asya borsaları da satışla başladı. Japonya ve Çin borsasındaki %1 civarında düşüşler dikkat çekiyor.

GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Geçen hafta Borsa İstanbul’da bankalar daha diri durmuş, sınai sektör hisselerinde ise daha belirgin geri çekilmeler yaşanmıştı. BİST30 kapsamındaki şirketlere bakıldığında BRSAN, ASTOR, EKGYO, SAHOL ve GUBRF en fazla yükselen hisseler olarak öne çıktı. TOASO, KOZAL, SASA, TUPRS ve OYAKC ise en fazla değer kaybeden BİST30 hisseleri arasında yer aldı.

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BİST100’DE BEKLENTİ VE HEDEF

Ekonomist Tuncay Turşucu; geçen hafta borsada Fitch fiyatlaması olmadığı için, görünümün “durağan” olarak revize edilmesinin yansımalarının “sınırlı negatif” olabileceğini belirtti. Tuncay Turşucu, “BİST100 endeksi 10.200’deki direnç seviyesini aşamadı. Bu hafta 9550 desteği tekrar önemli. Daha önce bu noktalardan endeks yukarı dönmüştü. Dolayısıyla tepki için yine anlamlı noktalara yakın konumdayız. Borsanın güçlenmesi için 10.100 seviyesinin üzerinde kalıcılık önemli” dedi.