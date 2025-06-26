Yatırım fonlarına borsa dopingi: İlk defa 6 trilyonu aştı!

Yatırım fonlarının toplam piyasa değeri 25 Haziran 2025 itibarıyla 6 trilyon 262,25 milyar TL’ye yükseldi. Bu hafta ilk defa 6 trilyon barajı aşıldı. Mayıs sonuna kadar kıymetli metaller (altın ve gümüş) ve son dönemde yabancı borsa/hisse fonlarının katkısıyla büyüyen fonlar, haziranda Borsa İstanbul’da gerçekleşen %4,42’lik yükselişten de destek buldu. Fonlardaki toplam yatırımcı sayısı da hafta başı itibarıyla 5 milyon 602 bin 696 kişi olarak gerçekleşti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Son dönemde çok sayıda birikim sahibinin ilgi gösterdiği yatırım fonu piyasasında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından açıklanan son verilere göre yatırım fonlarının toplam piyasa değeri 25 Haziran 2025 itibarıyla 6 trilyon 262,25 milyar TL’ye yükseldi. Böylece bu hafta ilk defa yatırım fonlarında 6 trilyon barajı da aşıldı.

2025'TE YÜZDE 35 BÜYÜME

Bu hafta başı itibarıyla yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı da 5 milyon 602 bin 696 kişi olarak gerçekleşti. Fon yatırımcısı sayısında yıl başına göre yaklaşık 100 bin kişilik artış kaydedildi.

Bu arada geçen yılı 4 trilyon 622,59 milyar lira seviyesinde tamamlayan yatırım fonlarının tutarı, 2025’te bugüne kadar yaklaşık %35 büyüme gerçekleştirmiş oldu.

ALTIN VE YABANCI PİYASA ETKİSİ

Mayıs sonuna kadar özellikle kıymetli metaller (altın ve gümüş) ve son dönemde yabancı borsa/hisse fonlarının katkısıyla yükselen fonlar, haziranda ise Borsa İstanbul’daki yükselişten destek bularak ilk defa 6 trilyon seviyesini geçti.

BORSA, HAZİRANDA…

Geçen ay 9.019 puandan kapanış yapan BİST 100 endeksi, bu ay 25 Haziran itibarıyla %4,42 prim yaparak 9.418 puandan kapanış yaptı. Mayıs enflasyonunun düşük gelmesi, jeopolitik risklerde yaşanan gerileme ve temmuzda faiz indirimi beklentileri borsayı desteklerken, hisse senedi piyasalarına yatırım yapan borsa fonlarının de büyüklüğünün artmasını beraberinde getirdi.

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EN ÇOK YÜKSELEN 5 FON

1-25 Haziran itibarıyla TEFAS’ta işlem gören ve en çok getiri sunan ilk 5 hisse senedi fonu şöyle:

1-YZH- TEB Portföy BİST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu: %13,4914

2-TAU- İŞ Portföy BİST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu: %13,3229

3-ADP- AK Portföy BİST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu: %12,8151

4-NLE- NUROL Portföy Emlak Sektörü Hisse Senedi Fonu: %12,6244

5-EC2- GLOBAL Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu: %10,6939

Özellikle son 1 haftalık süreç dikkate alındığında, hisse senedi fonları ortalama %2,68 ortalama prim ile bütün fonlar arasında en yüksek getiriye imza attı.

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