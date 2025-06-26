Euro yeni rekorunu gördü! Piyasalarda dikkat çeken hareketlilik

ABD ekonomisine yönelik borç endişeleri ile birlikte dolar endeksi (DXY) bugün son 39 ayın dibini görerek 97,4 seviyesine çekildi. Buna karşılık EUR/USD paritesi bugünkü işlemlerde 1,17 seviyesini aşarak Ekim 2021’den bu yana en yüksek noktasını test etti. Eurodaki bu hareket iç piyasalarda da etkisini gösterdi. Serbest piyasada 26 Haziran 2025 euro fiyatı 46,69 TL ile tüm zamanların rekor seviyesini gördü.

T ÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ- Uluslararası piyasalarda ABD dolarına olan güvenin azalmaya devam etmesi, dolar endeksinde gerilemeye ve rakip para birimlerinde yükselişe sebep oluyor. ABD Başkanı Trump’ın politika belirsizliği, dolar endeksinde düşüşü destekledi. ABD ekonomisine yönelik borç endişeleri ile birlikte dolar endeksi (DXY) bugün, son 39 ayın dibini görerek 97,4 seviyesine çekildi.

EURODAN YENİ REKOR

Dolardaki gerilemeye karşılık Avrupa para birimi euroda dikkat çeken hareketler yaşanıyor. EUR/USD paritesi bugünkü işlemlerde 1,17 seviyesini aşarak Ekim 2021’den bu yana en yüksek noktasını test etti. Eurodaki bu fiyatlama, iç piyasada da etkisini gösterdi. Serbest piyasada işlem gören 26 Haziran 2025 euro fiyatı 46,69 TL ile tüm zamanların rekor seviyesini gördü. Ardından fiyatlarda 46,60 TL’ye yakın denge arayışı devam ediyor.

AVRUPA'DAN POZİTİF SİNYALLER

ABD ekonomisinden gelen karışık sinyallere karşılık, Euro Bölgesi ekonomilerinden daha pozitif sinyaller alınıyor. Almanya’da iş dünyasının güvenini gösteren İFO Endeksi neredeyse son bir yılın en yüksek seviyesine çıktı. Euro Bölgesi'ndeki PMI verileri de özel sektörde istikrar belirtileri gösterdi.

ECB'DEN FAİZ SİNYALİ

Bu arada para politikası cephesinde analistler, Avrupa Merkez Bankasından (ECB) yıl sonuna kadar 25 baz puanlık faiz indirimi daha bekliyor. Son olarak ECB Başkanı Lagarde, “iyi bir konumda” olduklarını aktarırken, Yönetim Kurulu Üyesi Villeroy de Galhau, faiz oranlarını hâlâ düşürebileceklerini söyledi.

ÇİN'DEN DE YUAN HAMLESİ

Bu arada Çin de yerel para birimi yuanın küresel arenada daha fazla kullanımını artırmanın yollarını arıyor. Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng’in, geçen hafta üst düzey yetkililerin katıldığı bir forumda “tek bir egemen para birimine olan aşırı bağımlılığın nasıl zayıflatılacağı” konusunu ele aldığı aktarıldı.

YABANCI YATIRIMCIYA AÇILDI

Öte yandan Çin’in üç büyük borsası, geçen haftadan itibaren nitelikli yabancı yatırımcıların ülkede listelenen 16 vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesinde işlem yapabileceğini duyurdu. Küresel finans kuruluşları ve yatırımcılar uzun zamandır Çin’deki bu piyasalarla ilgileniyorlardı. Son düzenlemeler yabancı yatırımcıların, ülkedeki piyasalara daha kolay yatırım yapma yolunu da açtı.