Yatırıma 500 milyar liralık dev destek! YTAK Programında taahhüt miktarı artırıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, üretime ve teknolojiye yönelik yatırımlarını kararlılıkla sürdürdüklerini ifade ederek “Bu vizyon doğrultusunda, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programımızın büyüklüğünü 500 milyar TL’ye çıkarıyoruz” dedi.

Türkiye Yüzyılı vizyonunu güçlendirecek önemli bir adımı daha attıklarını kaydeden Kacır, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu güçlendirecek önemli bir adımı daha atıyoruz. Enflasyonla mücadelede sağladığımız ilerlemeyi, 86 milyon vatandaşımızın refahına ve alım gücüne yansıtmakta kararlıyız. Bu süreçte, üretime ve teknolojiye yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu vizyon doğrultusunda, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programımızın büyüklüğünü yüzde 70 artırarak 300 milyar TL’den 500 milyar TL’ye çıkarıyoruz. İleri teknoloji, enerji teknolojileri ve savunma sanayii gibi stratejik sektörlerde yapılacak yatırımları daha güçlü destekleyeceğiz. Hedefi miz net: Türkiye’yi yüksek katma değerli üretimin, inovasyonun ve teknolojik dönüşümün merkezi hâline getirmek. Türkiye Yüzyılı’nda durmak yok, yola devam.