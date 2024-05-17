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Haberler > Ekonomi > Yatırımcıların gözdesi olan gümüşten yeni rekor! 11 yılın zirvesinde

Yatırımcıların gözdesi olan gümüşten yeni rekor! 11 yılın zirvesinde

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yatırımcıların gözdesi olan gümüşten yeni rekor! 11 yılın zirvesinde

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fiyatı nedeniyle yatırımcıların gözdesi haline gelen gümüş fiyatları rekor kırdı. Ons gümüşün fiyatı 2013'ten bu yana ilk kez 30 doları aşarak son 11 yılın zirvesini gördü.

Son dönemde yatırımcıların ilgi odağı haline gelen gümüşteki yükseliş dikkat çekti. Altına göre çok daha uygun bir yatırım aracı olan gümüş fiyatları rekor kırdı.

SON 11 YILIN REKORU

Altına göre daha güçlü ve hızlı yükseliş gösteren gümüşün ons fiyatı yüzde 2,4 artışla 30 bin doları aştı. 30,55 dolara çıkan ons gümüşün fiyatı 2013'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. 

BU YIL YÜZDE 28 YÜKSELDİ

Gümüş bu yıl yüzde 28 artış göstererek altını geride bıraktı ve yılın en iyi performans gösteren ana emtialarından biri haline geldi.

ALTINDA SON DURUM

ABD’den gelen pozitif verilerin etkisiyle birlikte dolar endeksi ve ABD tahvil getirilerinde yaşanan gerileme, bu hafta altın fiyatlarını destekledi. Hafta içinde 2.500 lira sınırına kadar yükselen gram altın, şu sıralar 2.487 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise 2.396 dolar seviyesinde bulunuyor. 

ANALİSTLERDEN ALIM FIRSATI UYARISI

Bu hafta altında yüzde 2’lik yükseliş yaşandığını belirten analistler, “Veriler destek olmaya devam ederse FED’in faiz indirim süreci yaklaşıyor. Jeopolitik riskler de sürüyor. Gram için 2400 TL ve ons için 2300 dolara doğru yaşanabilecek gerilemeler artık son alım fırsatı olabilir” uyarısında bulundu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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