Yerli uydularla gökyüzünde internet! TÜRKSAT uçaklara bağlanacak

Uçaklara yerli uydu bağlantılı internet hizmetini başlatacaklarını belirten TÜRKSAT Genel Müdürü Atalay “Uydu sistemlerimizle karada, denizde, havada, her yerdeyiz. TÜRKSAT 6A ile dünya nüfusunun 3’te 2’sine hizmet ulaştırabilir duruma geldik” dedi.

ESMA ALTIN - TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, son dönemin önemli gelişmelerinden biri olan ve şimdiye kadar yabancı operatörler üzerinden alınan uçak seyahati sırasında gökyüzünde internet hizmetlerine erişim noktasında yeni bir adım atmaya hazırlandıklarını söyledi. Söz konusu hizmeti TÜRKSAT üzerinden vermeye başlayacaklarını belirten Atalay “Öncelikli olarak AJet, devamında da Türk Hava Yolları’yla yaptığımız anlaşmalarla artık uçaklarımızın içine TÜRKSAT uydularıyla interneti taşıyor olacağız” dedi.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK VERİ MERKEZİ YOLDA

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda sunum yapan Atalay, yakın zamanda Ankara’da kurmayı planladıkları Gölbaşı Veri Merkezi hakkında bilgi verdi. Atalay “Kuracağımız bu veri merkezi Türkiye’nin en büyük ve en yüksek standartlı veri merkezlerinden biri olacak. Hedefimiz, özellikle kamunun ve ihtiyaç duyan bütün kuruluşların verilerini güvenli şekilde yüksek performanslı ulaşılabilir, erişilebilir güvenli bir ortamda saklanmasını temin etmek olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Yakın zamanda fırlatma işlemi gerçekleştirilen TÜRSAT 6A uydu sistemi ile büyük bir uydu hizmeti sunulduğunu aktaran Atalay “Gökyüzünde 6 uydumuz var. 6A’yla dünyanın yaklaşık 3’te 2’sine yakın kısmını kapsama alanımıza almış durumdayız. Dünya nüfusunun yaklaşık 3’te 2’sine hizmet ulaştırabilir duruma gelmiş vaziyetteyiz” açıklamasını yaptı.

E-DEVLET DÜNYAYA YAYILACAK

Öte yandan, bilişim alanında verdikleri hizmetlere dikkat çeken Atalay, Türkiye’deki e-Devlet uygulamasına ilişkin rakamları paylaştı. Atalay “Şu anda e-Devlet üzerinden 67 milyon kullanıcı söz konusu. 8 bin 500’ün üzerinde hizmet sunuyoruz, bunların 5 binden fazlası mobil olarak sunuluyor, 1.000’in üzerinde kurum ve 500’ün üzerinde belediyenin hizmetlerini e-Devlet’ten sunuyoruz” ifadelerini kullandı. KKTC için oluşturdukları e-Devlet projesine dikkat çeken Atalay “Gurur projelerimizden biri” diye bahsettiği proje hakkında şunları söyledi: Tamamen dijital devlet modeli oluşturmak üzere ‘e-KKTC’ dediğimiz Kıbrıs’ın dijitalleştirilmesi için Kıbrıs e-Devlet sistemini kurduk, önemli ölçüde de parça parça devreye aldık, çok yakında da tamamen devreye alacağız. Bu projenin bizim için önemi, bir model proje olarak bunu dünyanın başka ülkelerine de satmayı hedefliyoruz.

KARADA DENİZDE HAVADA, HER YERDEYİZ

Uydular vasıtasıyla “TÜRKSAT’ın hemen hemen her alanda hizmet sunduğuna dikkat çeken Atalay “Karada, denizde, havada, her yerdeyiz. Denizde örneğin, petrol arama gemilerimiz, silahlı kuvvetlerimizin savaş gemileri haberleşmesini uydularımız üzerinden sağlayabiliyor. Karada gerek askerî gerek sivil her alanda gerek seyyar gerek sabit sistemler üzerinden internet bağlantısı sağlıyoruz. Yine, felaket anında, deprem zamanlarında da kesilmeyen bir iletişim imkânı sunuyoruz. Bunu en son K.Maraş depreminde de göstermiş olduk” diye konuştu.