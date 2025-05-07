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THY tarih verdi! O kente doğrudan uçuşlar başlıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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THY tarih verdi! O kente doğrudan uçuşlar başlıyor
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları, İspanya’daki doğrudan uçuş ağını genişletiyor. 17 Eylül'den itibaren İstanbul-Sevilla arasında her gün karşılıklı sefer düzenlenecek.

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'dan İspanya'nın Sevilla kentine direkt uçuşları 17 Eylül'de başlatacağını açıkladı.

Barcelona üzerinden aktarmalı uçuşları doğrudan yapma kararı alan THY, 17 Eylül'den itibaren İstanbul Havalimanı ile Sevilla Havalimanı arasında her gün karşılıklı olarak sefer düzenleyecek.

Halihazırda Madrid, Barselona, Malaga, Bilbao ve Valensiya'ya doğrudan sefer düzenleyen THY'nin Sevilla uçuşlarına başlamasıyla İspanya'daki destinasyon sayısı 6'ya yükselecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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