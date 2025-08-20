Star TV' de tekrar bölümleri yayınlanan İstanbullu Gelin dizisinin başrolleri Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Salih Bademci'nin yer alıyor.

Yönetmenliği Zeynep Günay Tan'ın yaptığı, senaryosunu Deniz Akçay Katıksız ve Armağan Gülşahin'in yazdığı 03 Medya imzalı İstanbullu Gelin dizisi tekrar bölümleriyle ekranda. Peki, İstanbullu Gelin dizisi nerede çekildi? İşte tüm ayrıntılar...

İSTANBULLU GELİN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

İstanbullu Gelin dizisinin ilk bölümlerinde Süreyya ve Faruk'un bulunduğu otel Bursa Uludağ'da çekildi. Dizinin dış mekan çekimlerinde Bursa Zafer Plaza, Heykel, Kozahan ve Kültürpark sıkça kullanılmıştır. Faruk ve Adem Boran'ın otobüs işletmeleri gerçekten Bursa Otogar'da çekiliyor. Dizi izinler alınarak çekimlerini otogar içerisinde gerçekleştirildiği bilgisi verildi. İstanbullu Gelin dizisinde Faruk ve Süreyya'nın bazı sahneleri ise Bursa'nın Gölyazı beldesinde çekildi.

BORAN KONAĞI NEREDE ÇEKİLDİ?

İstanbullu Gelin dizisinin çekimlerinin yapıldığı Boran Konağı dizi için özel olarak inşa edildi. Göz kamaştıran bu konağın yapımı Beykoz Kundura Fabrikası'nda 5 ayda kuruldu. Dizinin konak çekimleri İstanbul'da gerçekleştiriliyor.

800 metrekare kapalı alanı, 1000 metrekare açık alanı olan platonun inşası için 600 metrekare özel parke yol ve 1000 metrekare yeşil alan peyzajı yapıldı. Dizide Bursa'da olarak geçen konak, İstanbul'un Beykoz semtindedir. Eski Kundura Fabrikası olarak bilinen plato alanında yer alıyor.