Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > İstanbullu Gelin dizisi nerede çekildi?

İstanbullu Gelin dizisi nerede çekildi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbullu Gelin dizisi nerede çekildi?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Başrollerinde Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Salih Bademci gibi isimler yer aldığı İstanbullu Gelin 31 Mayıs 2019 tarihinde yayımlanan 87. bölümü ile final yaparak sona ermiştir. Ancak tekrar bölümleri günümüzde de izlenmektedir. İzleyicileri "İstanbullu Gelin dizisi nerede çekildi?" sorusunu merak edip araştırmaya başladı.

Star TV' de tekrar bölümleri yayınlanan İstanbullu Gelin dizisinin başrolleri Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Salih Bademci'nin yer alıyor.

Yönetmenliği Zeynep Günay Tan'ın yaptığı, senaryosunu Deniz Akçay Katıksız ve Armağan Gülşahin'in yazdığı  03 Medya imzalı İstanbullu Gelin dizisi tekrar bölümleriyle ekranda. Peki, İstanbullu Gelin dizisi nerede çekildi? İşte tüm ayrıntılar...

İstanbullu Gelin dizisi nerede çekildi? - 1. Resim

İSTANBULLU GELİN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

İstanbullu Gelin dizisinin ilk bölümlerinde Süreyya ve Faruk'un bulunduğu otel Bursa Uludağ'da çekildi. Dizinin dış mekan çekimlerinde Bursa Zafer Plaza, Heykel, Kozahan ve Kültürpark sıkça kullanılmıştır.

Faruk ve Adem Boran'ın otobüs işletmeleri gerçekten Bursa Otogar'da çekiliyor. Dizi izinler alınarak çekimlerini otogar içerisinde gerçekleştirildiği bilgisi verildi. İstanbullu Gelin dizisinde Faruk ve Süreyya'nın bazı sahneleri ise Bursa'nın Gölyazı beldesinde çekildi.

İstanbullu Gelin dizisi nerede çekildi? - 2. Resim

BORAN KONAĞI NEREDE ÇEKİLDİ?

İstanbullu Gelin dizisinin çekimlerinin yapıldığı Boran Konağı dizi için özel olarak inşa edildi. Göz kamaştıran bu konağın yapımı Beykoz Kundura Fabrikası'nda 5 ayda kuruldu. Dizinin konak çekimleri İstanbul'da gerçekleştiriliyor.

800 metrekare kapalı alanı, 1000 metrekare açık alanı olan platonun inşası için 600 metrekare özel parke yol ve 1000 metrekare yeşil alan peyzajı yapıldı. Dizide Bursa'da olarak geçen konak, İstanbul'un Beykoz semtindedir. Eski Kundura Fabrikası olarak bilinen plato alanında yer alıyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İsmail Seçkin Kaya kimdir, neden öldü? İzmir'de esrarengiz olay...50 bin TL maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar: "Çok kirli, yağlı ve ağır iş" diyorlar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Uzman öğretmenlik başvuru nasıl yapılır? Başvuru ekranı açıldı! - HaberlerUzman öğretmenlik başvuru nasıl yapılır? Başvuru ekranı açıldı!İsmail Seçkin Kaya kimdir, neden öldü? İzmir'de esrarengiz olay... - Haberlerİsmail Seçkin Kaya kimdir, neden öldü? İzmir'de esrarengiz olay...Açık Lise kayıtları ne zaman başlayacak? 2025-2026 AÖL kayıt takvimi - HaberlerAçık Lise kayıtları ne zaman başlayacak? 2025-2026 AÖL kayıt takvimiTRT 1 frekans bilgileri! Digiturk, D-Smart, Tivibu'da kaçıncı kanalda? - HaberlerTRT 1 frekans bilgileri! Digiturk, D-Smart, Tivibu'da kaçıncı kanalda?Türkiye - İspanya maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Milli maç biletleri satış tarihi - HaberlerTürkiye - İspanya maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Milli maç biletleri satış tarihiEsra Erol’da yeni sezon ne zaman, tarih belli oldu mu? - HaberlerEsra Erol’da yeni sezon ne zaman, tarih belli oldu mu?
Sonraki Haber Yükleniyor...