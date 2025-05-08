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İtalyan devi geliyor: Roma'dan Romulo atağı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İtalyan devi geliyor: Roma&#039;dan Romulo atağı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig ekibi Göztepe'nin Brezilyalı yıldızı Romulo'ya, Serie A devi Roma talip oldu. İtalyan temsilcisinin Türkiye'ye gelerek transferi bitirmesi bekleniyor.

Süper Lig ekibi Göztepe’nin Brezilya takımı Athletico’dan 2,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında aldığı Romulo’ya Roma talip.

İtalyan devi geliyor: Roma'dan Romulo atağı - 1. Resim

 İtalyan ekibi, sambacı için Türkiye’ye geliyor. Serie A temsilcisinin, yüksek bir bonservis bedeliyle işi bitirmesi bekleniyor. 26 maçta 11 gol ve 9 asiste imza atan Romulo’nun da Roma’ya sıcak baktığı belirtiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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