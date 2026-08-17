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Ekonomi

Yılın ilk yarısında: 1,6 milyar metreküp doğalgaz, 23,1 milyon varil petrol çıkarıldı

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Yılın ilk yarısında: 1,6 milyar metreküp doğalgaz, 23,1 milyon varil petrol çıkarıldı

Yılın ilk yarısında Türkiye’de 23,1 milyon varil petrol ve 1,64 milyar metreküp doğalgaz üretildi. Petrol üretiminin yüzde 60’ı Gabar’dan, doğalgaz üretiminin yüzde 92’si Sakarya Gaz Sahası’ndan geldi. TPAO ayrıca Adıyaman ve Şanlıurfa’da iki yeni sahada 5 yıl süreyle petrol arayacak.

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Gabar petrolü ve Karadeniz doğalgazı başta olmak üzere yerli ve millî kaynakların ekonomiye kazandırılması için yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda, yılın ilk yarısında yurt içindeki toplam petrol üretimi, 23,1 milyon varil olarak kaydedildi. Üretimin 21,8 milyon varillik kısmı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) aracılığıyla gerçekleştirilirken toplam üretimde aslan payı yüzde 60’la Gabar’ın oldu. Ocak-haziran döneminde doğalgaz üretimi ise 1 milyar 641 milyon metreküpü geride bıraktı.

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Üretimin 1 milyar 608 milyon metreküplük kısmını TPAO üstlenirken kalan 33 milyon metreküplük kısmını da özel sektör firmaları gerçekleştirdi. Toplam üretimin yüzde 92’si ise Sakarya Gaz Sahası’ndan geldi.

Yılın ilk yarısında: 1,6 milyar metreküp doğalgaz, 23,1 milyon varil petrol çıkarıldı
Başlık ResmiYılın ilk yarısında: 1,6 milyar metreküp doğalgaz, 23,1 milyon varil petrol çıkarıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar “Enerjide Tam Bağımsız Türkiye vizyonumuzun bir parçasını da yurt dışındaki hamlelerimiz oluşturuyor. Somali’de sondaj yapıyoruz, Libya’da 2 sahada ruhsat aldık. Son olarak Irak özelinde bir anlaşma yaparak Kerkük’te 3 milyar varil petrol rezervi içerdiği değerlendirilen 5 sahaya ortak olduk” diye konuştu.

Yılın ilk yarısında: 1,6 milyar metreküp doğalgaz, 23,1 milyon varil petrol çıkarıldı
Başlık ResmiYılın ilk yarısında: 1,6 milyar metreküp doğalgaz, 23,1 milyon varil petrol çıkarıldı

TPAO İKİ SAHADA PETROL ARAYACAK

TPAO’nun Batman, Mardin, Siirt, Kırklareli ve Tekirdağ’da bulunan bazı sahalarına ilişkin petrol arama ruhsatı süreleri uzatılırken, Adıyaman ve Şanlıurfa’daki iki saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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