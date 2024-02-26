Yok böyle kazanç! Bu getiriyi görenler, borsaya koşuyor

Şubat ayında yeniden başlayan halka arzlar, tavan serileri ile göz kamaştırıyor. Borsanın yenilerinden Pasifik Teknoloji 9 işlem gününde yüzde 135, Bor Şeker 7 işlem gününde yüzde 94 yükselişe imza attı. Bu getiriyi gören yatırımcılar yeniden borsaya akın etmeye başladı. Ocak sonunda 7 milyon 280 bin olan yatırımcı sayısı, geçen hafta 8 milyon sınırına dayandı. 22 Şubat’ta işlem görmeye başlayan Limak Çimento da tavan serilerine devam ediyor. Bu hafta ise Mogan Enerji Yatırım Holding ve Artemis Halı için talep toplama işlem gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da geçen yılın son çeyreğinde gerçekleşen düşüş ve mevduat faizlerindeki artışın etkisiyle, yatırımcı sayısında da 8,6 milyondan 7,2 milyon sınırına kadar bir düşüş gerçekleşmişti. Ancak yeni yılla birlikte endekste ivmenin yukarı dönmesi ve şubat ayında halka arzların tekrar başlaması, yatırımcıları yeniden borsaya yöneltti.

BORSADA YATIRIMCI SAYISI KAÇ KİŞİ?

Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından açıklanan verilere göre; 23 Şubat ile biten hafta dikkate alındığında, hisse senedine yatırım yapanların sayısı 7 milyon 974 bin kişi olarak gerçekleşti. Bu rakam ekim aynın sonunda 8 milyon 560 bin kişi ile zirve tapmıştı. Ocak ayının sonunda ise 7 milyon 280 bine kadar gerilemişti.

3 YENİ HALKA ARZDA TAVAN SERİSİ

13 Şubat’ta hisseleri borsada işlem görmeye başlayan Pasifik Yazılım, 35 TL’den arz edilmişti. Hissenin fiyatı son kapanış itibarıyla 82,30 TL’de bulunuyor. Hisse, 9 işlem gününde yatırımcısına yüzde 135 getiri sağladı.

Bor Şeker hisseleri de 15 Şubat’ta 26,54 TL fiyattan açıldı. 7 işlem gününde 51,60’a kadar yükseldi. BORSK hissesinde de yüzde 94 yükseliş gerçekleşti.

Limak Doğu Anadolu Çimento da borsaya tavan serisiyle başladı. 22 Şubat’ta 16,20’den işlem görmeye başlayan hisse 19,60’a yükseldi ve iki günde yüzde 21 primlendi.

BU HAFTA MOGAN ENERJİ HALKA ARZ EDİLİYOR

Yeni halka arzlar bu hafta da devam ediyor. Geçen hafta SPK tarafından verilen onayın ardından Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. için bu hafta üç gün süreyle talep toplama işlemi gerçekleşecek. İş Yatırım ile TSKB’nin konsorsiyum lideri olduğu işlemin detayları şöyle;

Mogan Enerji halka arz fiyatı: 11,33 TL

Mogan Enerji halka arz tarihi: 28 ve 29 Şubat ile 1 Mart

Mogan Enerji kaç lot verecek: Toplamda 262 milyon 635 bin lot hisse satışı gerçekleşecek.

Mogan Enerji halka arz büyüklüğü: 2 milyar 976 milyon TL

Halka açıklık oranı: Yüzde 10,76

Dağıtım şekli: Bireysel yatırımcılara yüzde 80, kurumsal yatırımcılara yüzde 20.

ARTEMİ HALI HALKA ARZ DETAYLARI

Bu hafta Artemis Halı A.Ş.’nin de halka arzı gerçekleşecek. ARTMS kodu ile işlem görecek hisse için 27-28 Şubat (Salı ve Çarşamba) günleri talep toplanacak. Hisse başına 25,35 TL fiyatla satışı gerçekleşecek şirket, 20 milyon lot dağıtım yapacak ve halka arz büyülüğü 507 milyon TL olarak gerçekleşecek.