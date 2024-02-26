Altında rekor görüldü! Kapalıçarşı’ya dikkat...

Altında son dakika! 26 Şubat gram altın fiyatı serbest piyasada 2048 TL ile rekor kırdı. Ardından fiyatlar 2034 TL’ye çekildi. Fiziki talebin arttığı Kapalıçarşı’da gram fiyatı sabah saatlerinde 2127 TL’den fiyatlanıyor. Dövizdeki yükselişle birlikte altın fiyatlarında bu hafta yeni zirvelerin görülebileceği bekleniyor. Analistler, “Jeopolitik riskler canlılığını koruyor. FED, geç de olsa faiz indirecek, bu sebeple ons altında da artık düşüşler sınırlı kalıyor. İçeride de yerel seçim sonrası yükseliş beklentisi dikkate alınırsa; altın satmak için iyi bir zaman olmayabilir” uyarısında bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Gram altın fiyatları yeni haftaya zirveye yakın seviyelerden başlangıç yapıyor. Cuma günü akşam saatlerinde serbest piyasada işlem gören gram altın fiyatı 2037 TL ile zirve seviyeyi gördü. Bu sabah işlemlerinde ise 2048 TL test edildi. Ardından bir miktar geri çekilse de fiyatlar, 2030 TL’nin üzerinde denge bulmaya çalışıyor. Kapalıçarşı’da da seçim öncesi hareketliliğin arttığı, “31 Mart sonrası yükseliş” beklentisi sebebiyle kuyumcularda ve döviz bürolarındaki talepte kayda değer yükselişlerin yaşandığı ifade ediliyor. Bu etki ile Kapalıçarşı’da işlem gören gram altın fiyatları da gücünü koruyor.

26 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI KAÇ TL?

Kapalıçarşı’da işlem gören gram altının fiyatı 26 Şubat gününe 2127 TL seviyelerinden başlangıç yapıyor. Serbest piyasada gramın fiyatı 2034 TL seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın ilk işlemlerde 3 bin 512 TL, yarım altın 7 bin 85 TL ve tam altın da 14 bin 35 TL’den satılıyor. Küresel piyasalarda ons altının fiyatı ise 2033 dolar seviyelerinden yeni haftaya başlangıç yapıyor.

Altın fiyatlarını da yakından ilgilendiren ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde %4,25 seviyesi korunurken; dolar endeksinin 104,00 seviyesine yakın görünümünü sürdürmesi, ons altın tarafında baskı unsuru olmaya devam ediyor.

ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Ons altında cuma akşamı 2041 dolar seviyesine kadar bir yükseliş gerçekleşti. Ardından gelen satışlarla birlikte fiyatlarda, 2030 dolar üzerinde denge arayışı devam ediyor. Onsta 5 günlük hareketli ortalama 2028 dolar seviyesinde bulunuyor. Yükseliş hareketinin devamı için öncelikle bu desteğin korunması gerekiyor. Ardından da 22 günlük ortalama seviyenin bulunduğu 2035 dolar seviyesinin geçilmesi ve üzerinde “kalıcılık” sağlanması, pozitif havayı da destekleyebilir.

ALTINDA HEDEF VE BEKLENTİLER

Ahlatçı Yatırım tarafından yayımlanan haftalık altın raporunda, “ABD’de faiz indirimi beklentisinin ötelenmesine rağmen jeopolitik risklerin yükselmesi altını destekliyor. Bu hafta 2035 dolar ilk direnç olarak takip edilmeli. Bu seviyenin geçilmesi ile birlikte 2050-2065 dolar bandı direnç noktaları takip edilebilir. Gram altın ise yükselen kurlardan destek bulmaya devam ediyor. TCMB’nin sıkılaşma mesajları kur üzerinde sınırlı etki gösteriyor. Kurlarda da yükselişin devamını ve bu etki ile gram altında düşüşlerin sınırlı kalmasını öngörüyoruz” ifadelerine yer verildi.

FED ÜYELERİNDEN ‘ŞAHİN’ MESAJLAR

Bu arada geçen hafta FED üyelerinden gelen açıklamalarda ‘şahin’ tonajın korunduğu görülmüştü. FED Başkan Yardımcısı Philip Jefferson; enflasyonist baskıların hafiflemesi karşısında, buna “hemen faiz indirerek” karşılık verilmesi konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirtmişti. FED Üyesi Lisa Cook da, enflasyonda yüzde 2’lik hedefe doğru gerilemenin “güven verici olması” gerektiğini ifade etmişti.

FED, NE ZAMAN FAİZ İNDİRECEK?

Bir başka FED Üyesi Christopher Waller da ocak ayında beklentiyi aşan TÜFE verisinin, 2023’te kaydedilen ilerlemenin bir miktar hız kestiğine dair önemli ikaz niteliğinde söylemişti. Bütün bu açıklamalar “faiz indiriminin zamanlamasının da yılın ikinci yarısına kalabileceği” yönünde beklentileri beslemeye başladı. Şu anda haziran için faiz indirimi beklentisi yüzde 52,50 olarak fiyatlanıyor.

BU HAFTA BU VERİLERE DİKKAT

Bu hafta özellikle ABD tarafından gelecek bazı veriler, ekonomik aktiviteye dair önemli mesajlar verecek. Bu sebeple ons altın fiyatlamaları üzerinde hareketlilik artabilir. ABD Yeni Konut Satışları, ABD Dayanıklı Mal Siparişleri ve ABD öncü büyüme rakamları bu anlamda bu hafta dikkatle takip edilecek. Beklentilerden daha pozitif gelebilecek gerçekleşmeler; dolarda küresel anlamda bir güçlenmeyi ve ons altın tarafında geri çekilmeleri gündeme getirebilir.