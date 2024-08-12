Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Bugünden itibaren zamlı fiyat yürürlükte

Sosyal medyada günlerce tartışılan yurt dışına çıkış harcı, 150 liradan 500 liraya çıkarılmıştı. Söz konusu karar bugün yürürlüğe girdi.

Ağustos ayının başında Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile en düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya çıkarılırken, kurumlar vergisi ile KDV istisnası ve indirimine ilişkin de düzenlemeler yapıldı.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCINDA ZAMLI TARİFE DÖNEMİ

Buna göre yurt dışına çıkan vatandaşlardan çıkış başına alınacak harç tutarı 500 liraya yükseltildi. Harcın her yıl yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanmasına karar verilirken, zamlı tarife bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

3 BİN TL OLACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

150 lira olan yurt dışı çıkış harcının geçtiğimiz aylarda önce 1.500 TL, sonra da 3.000 TL olacağı iddia edilmişti. Bu söylentiler sosyal medyada da büyük gündem oluştururken son olarak Resmi Gazete kararlarında bu ücretin 500 liraya yükseltildiği duyurulmuştu.