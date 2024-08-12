Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Bugünden itibaren zamlı fiyat yürürlükte

Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Bugünden itibaren zamlı fiyat yürürlükte

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Bugünden itibaren zamlı fiyat yürürlükte

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada günlerce tartışılan yurt dışına çıkış harcı, 150 liradan 500 liraya çıkarılmıştı. Söz konusu karar bugün yürürlüğe girdi.

Ağustos ayının başında Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile en düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya çıkarılırken, kurumlar vergisi ile KDV istisnası ve indirimine ilişkin de düzenlemeler yapıldı.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCINDA ZAMLI TARİFE DÖNEMİ

Buna göre yurt dışına çıkan vatandaşlardan çıkış başına alınacak harç tutarı 500 liraya yükseltildi. Harcın her yıl yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanmasına karar verilirken, zamlı tarife bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

3 BİN TL OLACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

150 lira olan yurt dışı çıkış harcının geçtiğimiz aylarda önce 1.500 TL, sonra da 3.000 TL olacağı iddia edilmişti. Bu söylentiler sosyal medyada da büyük gündem oluştururken son olarak Resmi Gazete kararlarında bu ücretin 500 liraya yükseltildiği duyurulmuştu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Çocuklar Duymasın'ın Emine'siydi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekiyorBeşiktaş seriyi sürdürdü! Üst üste 5 sezon galibiyetle başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
20 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi! - Ekonomi20 ilden milyar dolarlık ihracat!Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı - EkonomiHaziran ayı işsizlik rakamları açıklandıDisney'den milyar dolarlık yatırım hamlesi! Avrupa ve İngiltere için planlar başladı - EkonomiDev firmadan milyar dolarlık yatırım!Merkez Bankası'ndan Güney Kore hamlesi! Anlaşma yenilendi - EkonomiMerkez Bankası'ndan Güney Kore hamlesi!Emekliler için yeni dönem başlıyor! Çifte maaş düzenlemesinin detayları belli oldu - EkonomiEmekliler için çifte maaş fırsatı!Emeklilerin tamamına intibak şart - EkonomiArtık kaçınılmaz hale geldi!
Sonraki Haber Yükleniyor...