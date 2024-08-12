Cıvalı muska paniği! Merak edip açtı, özel kıyafetlerle hastanelik oldular

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 12 Ağustos 2024 09:15 - Güncelleme: 12 Ağustos 2024 09:24 - Güncelleme:

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Aydın'da 14 yaşındaki çocuk, nazardan koruması amacıyla boynunda asılı olan cıvalı muskayı merak edip açtı. Dökülen cıvanın temas ettiği çocuk, ona yardım eden annesi ve bir kişi daha özel kıyafetlerle hastaneye kaldırıldı.