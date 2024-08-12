Cıvalı muska paniği! Merak edip açtı, özel kıyafetlerle hastanelik oldular
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Aydın'da 14 yaşındaki çocuk, nazardan koruması amacıyla boynunda asılı olan cıvalı muskayı merak edip açtı. Dökülen cıvanın temas ettiği çocuk, ona yardım eden annesi ve bir kişi daha özel kıyafetlerle hastaneye kaldırıldı.
Kuşadası ilçesi Ege Mahallesi'nde akıllara durgunluk veren bir zehirlenme olayı yaşandı. Edinilen bilgiye göre 14 yaşındaki S.B. isimli çocuk nazardan koruması amacıyla boynunda asılı olan muskayı merak edip açtı.
YARDIM EDENLER DE HASTANELİK OLDU
Bu sırada muskanın içinde bulunan cıva çocuğun üzerine döküldü. Dökülen cıvadan etkilenen çocuğa yardım etmek isteyen annesi P.B. ve evde bulunan M.K. isimli kadın da çocuğun üzerine dökülen cıvayı temizlerken etkilendi. Bunun üzerine durum 112 Acil Servis'e bildirilerek yardım istendi. Eve gelen sağlık ekipleri, özel kıyafetlerle 14 yaşındaki çocukla birlikte annesini ve onlara yardım eden kadını Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan 3 kişinin tedavisinin devam ettiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Yaşanan olayın ardından dökülen maddenin cıva olduğunun anlaşılması üzerine eve AFAD ekipleri de sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan Aydın AFAD ekipleri, eve girerek özel yöntemlerle temizlik çalışması yaptı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı