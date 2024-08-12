Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Cıvalı muska paniği! Merak edip açtı, özel kıyafetlerle hastanelik oldular

Cıvalı muska paniği! Merak edip açtı, özel kıyafetlerle hastanelik oldular

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Cıvalı muska paniği! Merak edip açtı, özel kıyafetlerle hastanelik oldular

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın'da 14 yaşındaki çocuk, nazardan koruması amacıyla boynunda asılı olan cıvalı muskayı merak edip açtı. Dökülen cıvanın temas ettiği çocuk, ona yardım eden annesi ve bir kişi daha özel kıyafetlerle hastaneye kaldırıldı.

Kuşadası ilçesi Ege Mahallesi'nde akıllara durgunluk veren bir zehirlenme olayı yaşandı. Edinilen bilgiye göre 14 yaşındaki S.B. isimli çocuk nazardan koruması amacıyla boynunda asılı olan muskayı merak edip açtı.

YARDIM EDENLER DE HASTANELİK OLDU

Bu sırada muskanın içinde bulunan cıva çocuğun üzerine döküldü. Dökülen cıvadan etkilenen çocuğa yardım etmek isteyen annesi P.B. ve evde bulunan M.K. isimli kadın da çocuğun üzerine dökülen cıvayı temizlerken etkilendi. Bunun üzerine durum 112 Acil Servis'e bildirilerek yardım istendi. Eve gelen sağlık ekipleri, özel kıyafetlerle 14 yaşındaki çocukla birlikte annesini ve onlara yardım eden kadını Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan 3 kişinin tedavisinin devam ettiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Cıvalı muska paniği! Merak edip açtı, özel kıyafetlerle hastanelik oldular - 1. Resim

Yaşanan olayın ardından dökülen maddenin cıva olduğunun anlaşılması üzerine eve AFAD ekipleri de sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan Aydın AFAD ekipleri, eve girerek özel yöntemlerle temizlik çalışması yaptı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MasterChef'te kıran kırana mücadele! İlk elenen isim belli oldu, "Benim için erken bir veda" diyerek gitti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
The Economist'ten Filistin bayrağına sansür! Batı'nın İsrail yandaşlığı sürüyor - GündemThe Economist'ten Filistin bayrağına sansür!CHP'de koltuk hesapları! Ekrem İmamoğlu'nun yeri için 2 isim öne çıkıyor - Gündemİmamoğlu'nun koltuğu için 2 isim öne çıkıyor23 ilde 'Siberağ-5' operasyonu! 54 kişi yakalandı - Gündem23 ilde 'Siberağ-5' operasyonu! 54 kişi yakalandıFatih Altaylı, Cüneyt Özdemir size az bile yapıyor! - GündemAltaylı-Özdemir size az bile yapıyorBodrum'da su krizi büyüyor! Aydın Ayaydın yerel yönetimi eleştirdi: Çıkın özür dileyin - Gündem"Bodrum halkına yalan söylediniz, özür dileyin"AK Parti MYK bugün toplanıyor... Atalay ve Kavala gündemde - GündemCan Atalay ve Osman Kavala AK Parti MYK’da
Sonraki Haber Yükleniyor...