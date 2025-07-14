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Yüz binlerce kamu işçisinin gözü 2025 Toplu İş Sözleşmesinde... HAK-İŞ'ten son açıklama: Arada çok büyük bir makas var

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yüz binlerce kamu işçisinin gözü 2025 Toplu İş Sözleşmesinde... HAK-İŞ&#039;ten son açıklama: Arada çok büyük bir makas var
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yüz binlerce kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, hükümetin teklifinin beklentilerin oldukça altında olduğunu belirtti. Arslan, "Taslak ayrı, toplu sözleşme ayrıdır. Dolayısıyla bize sunulan teklifler taleplerimizle yakın bir çerçevede olsa bu müzakerelerin anlamı daha da büyük olacak. Fakat arada çok büyük bir makas var." ifadelerini kullandı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, kamu toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde hükümetin teklifinin beklentilerin oldukça altında kaldığını belirtti. Arslan, konfederasyon binasında düzenlediği basın toplantısında, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü çalışmalarına geçen yılın aralık ayında başladıklarını hatırlattı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan

GECİKMENİN FATURASINI ÇALIŞANLAR ÖDÜYOR

Protokolün, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TÜHİS) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sorumluluğunda olduğunu vurgulayan Arslan, yaşanan gecikmenin en büyük faturasını kamu çalışanlarının ödediğini savundu.

"TASLAK AYRI, SÖZLEŞME AYRI"

Kendilerine sunulan teklifin, sendikanın taleplerinden uzak olduğunu ifade eden Arslan, “Taslak ayrı, toplu sözleşme ayrı. Bize sunulan teklifler, taleplerimizle yakın bir çerçevede olsa müzakerelerin anlamı daha da büyük olacak. Fakat arada çok büyük bir makas var. Bunun giderilmesi için hükümetin tekliflerini makuliyet çizgisine çekmesi gerekiyor.” dedi.

Yüz binlerce kamu işçisinin gözü 2025 Toplu İş Sözleşmesinde... HAK-İŞ'ten son açıklama: Arada çok büyük bir makas var - 2. Resim

BARIŞÇIL ÇÖZÜM VURGUSU

Sözleşme sürecinin mutlaka sonuçlanacağını söyleyen Arslan, bu sürecin çalışanların tatmin olduğu ve ülkeyi yönetenlerin de makul bir yaklaşım sergilediği barışçıl bir şekilde tamamlanmasını istediklerini belirtti.

KRİZ VE GREV UYARISI

Müzakerelerin masa başında ve diyalogla tamamlanması gerektiğini vurgulayan Arslan, “Herhangi bir kriz, grev ya da benzeri sorunlar yaşamadan bu süreci sonuçlandırmak istiyoruz.” diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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