Zengezur Koridoru'nun açılmasıyla... Türkiye, küresel tedarik zincirinde merkez olabilir

Demir yolu hatları, petrol ve doğalgaz boru hatları ile fiber optik ağların bu güzergâhta yer alması, Türkiye’yi bölgesel enerji ve iletişim geçidi hâline getirebilir.

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Başkanı Bilgehan Engin, Türkiye’nin lojistik ve dış ticarette yeni bir çağın eşiğinde olduğunu belirterek “Azerbaycan’ın batı bölgeleri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ni Ermenistan üzerinden birbirine bağlaması planlanan Zengezur Koridoru, sadece bir ulaşım projesi değil, bölgesel ticaretin, lojistik hatlarının ve jeopolitik dengelerin yeniden şekilleneceği stratejik bir adımdır. Türkiye, bu süreçte doğu ile batı arasında lojistik köprü kurarak küresel tedarik zincirlerinde merkezî aktöre dönüşme fırsatına sahip” dedi.

Engin, Zengezur Koridoru’nun Türkiye için önemine işaret ederek, şöyle devam etti: