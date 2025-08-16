Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Zengezur Koridoru'nun açılmasıyla... Türkiye, küresel tedarik zincirinde merkez olabilir

Zengezur Koridoru'nun açılmasıyla... Türkiye, küresel tedarik zincirinde merkez olabilir

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
ABD’nin ara buluculuğunda Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan anlaşmayla gündeme gelen Zengezur Koridoru, Türkiye’nin bölgesel lojistik ve ticaret stratejileri açısından kritik bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Demir yolu hatları, petrol ve doğalgaz boru hatları ile fiber optik ağların bu güzergâhta yer alması, Türkiye’yi bölgesel enerji ve iletişim geçidi hâline getirebilir.

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Başkanı Bilgehan Engin, Türkiye’nin lojistik ve dış ticarette yeni bir çağın eşiğinde olduğunu belirterek “Azerbaycan’ın batı bölgeleri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ni Ermenistan üzerinden birbirine bağlaması planlanan Zengezur Koridoru, sadece bir ulaşım projesi değil, bölgesel ticaretin, lojistik hatlarının ve jeopolitik dengelerin yeniden şekilleneceği stratejik bir adımdır. Türkiye, bu süreçte doğu ile batı arasında lojistik köprü kurarak küresel tedarik zincirlerinde merkezî aktöre dönüşme fırsatına sahip” dedi.

Engin, Zengezur Koridoru’nun Türkiye için önemine işaret ederek, şöyle devam etti:

Türkiye, bu yeni güzergâhla Nahçıvan ve Azerbaycan üzerinden Orta Asya’ya doğrudan kara yolu ve demir yolu bağlantısı kurarak, taşıma süresini kısaltacak ve maliyetleri düşürecek. Türk Cumhuriyetleri ile kesintisiz lojistik köprü kurulacak ve Türkiye’nin doğusundaki iller için yeni ekonomik fırsatlar doğacak. Kars-Iğdır-Nahçıvan Demir Yolu projesiyle entegre edilecek bu hat, doğudaki illerimiz için yeni ticaret yolları ve kalkınma fırsatları oluşturacak.

