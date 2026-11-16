Marmarabirlik, 2026/2027 sezonunda üreticiden alacağı zeytinin fiyatlarını açıkladı. Ürün bedellerinin yarısının 15 günlük periyotlarla ödeneceği kampanyada ilk ödeme tarihi de belli oldu.

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Marmarabirlik, yeni sezon zeytin alımlarında üreticiye ödenecek nihai fiyatları netleştirdi. 2026/2027 iş yılı kapsamında sofralık, yağlık ve ezmelik zeytin için kilogram başına uygulanacak ücretler belli oldu.

Açıklanan tarifeye göre 180 dane sofralık zeytinin kilogramı 160 liradan alınacak. 380 dane zeytinde taban fiyat 55 lira olarak belirlenirken yağlık zeytinin kilogramına 40 lira ödenecek. 39-41 dane aralığındaki ezmelik zeytin için ise 50 liralık fiyat uygulanacak.

Zeytin üreticisinin gözü bu fiyatlardaydı: Marmarabirlik yeni tarifeyi açıkladı

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HEDEF 64 BİN TON ÜRÜN

Serbest piyasada özel sektör alımlarının 260-280 barem aralığına kadar yapıldığı sezonda, Marmarabirlik 410 bareme kadar ürün kabul edecek.

250 alım merkezi, 20'ye yakın depo ve tesisiyle 360 mahalledeki ortaklarına hizmet veren Birlik, bağlı kooperatiflere ulaşan 105 bin tonluk rekolte beyanı doğrultusunda yaklaşık 64 bin ton ürün alımı hedefliyor.

Zeytin üreticisinin gözü bu fiyatlardaydı: Marmarabirlik yeni tarifeyi açıkladı

ÜRETİCİYE İLK ÖDEME 27 KASIM'DA

2026/2027 iş yılında Türkiye genelinde sofralık ve yağlık zeytin rekoltesinin yaklaşık 4 milyon ton, Marmarabirlik'in çalışma bölgesindeki üretimin ise 430 bin ton seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Ürün bedellerinin yüzde 50'si 15'er günlük periyotlarla peşin ödeme planı kapsamında ödenecek.

Zeytin üreticisinin gözü bu fiyatlardaydı: Marmarabirlik yeni tarifeyi açıkladı

İlk ödemenin 27 Kasım Cuma günü yapılacağı, kalan yüzde 50'lik dilime ilişkin ödeme takviminin ise kampanya bitiminde kararlaştırılacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, ürünün çok bol olduğu bu yılda ortağını mağdur etmemek için bütün imkanlarını seferber ettiklerini belirtti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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