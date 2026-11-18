Antalya’nın Manavgat ilçesinde artan zeytin rekoltesi nedeniyle, zeytinyağı fabrikaları önünde uzun kuyruklar oluştu. Geçen yıl 250-300 lira arasında değişen zeytinyağı fiyatları, bu yıl 200 liraya gerilerken bu durum üreticileri olumsuz etkiledi. Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Manavgatlı turizmcileri zeytinyağı başta olmak üzere Manavgatlı üreticilerin yetiştirdiği sebze ve meyveleri kullanmaya çağırdı.

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Manavgat'ta zeytin rekoltesi artmasıyla birlikte zeytinyağı fiyatları geçtiğimiz yıla göre düştü. Zeytinlerini yağa dönüştürmek için zeytinyağı fabrikalarının önünde uzun kuyruklar oluşturan üreticiler, saatlerce sıra beklemek zorunda kalıyor. Doğançam Mahallesi Tekandız mevkiinde bulunan Manavgat Ziraat Odası önündeki kuyruk, D-400 Karayoluna taştı.

Zeytinde rekolte patladı, zeytinyağı fiyatları dip yaptı! Geçen yıla göre 100 lira fark var

GEÇEN YIL 300 LİRAYDI, BU YIL 200 LİRA

Üreticiler geçtiğimiz yıl 250-300 liraya yağ sattıklarını, yüksek rekolte sebebiyle bu yıl yağın fiyatının 200 liralara gerilediğini, bu durumun kendilerini zor durumda bıraktığını dile getirdiler.

Zeytinde rekolte patladı, zeytinyağı fiyatları dip yaptı! Geçen yıla göre 100 lira fark var

"ÜRETİCİLER ZOR DURUMDA"

Zeytin rekoltesinin geçen yıla göre büyük oranda arttığına dikkat çeken Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin "Ne yazık ki rekolte artarken fiyatlar gerilemeye devam ettiği için üreticilerimiz zor durumda. Bu sadece Manavgat’ta ve ülkemizde değil, İspanya ve diğer ülkelerde de aynı. Dünyada zeytin rekoltesi artarken fiyatlarda düşüş yaşanıyor. Buradan başta turizmcilerimiz olmak üzere esnaflarımıza Manavgat’ın Zeytinyağını ve üreticilerimizin ürettiği karpuz, kavun, domates gibi ürünleri kullanmalarını talep ediyoruz. Belki bunu başarırsak üreticilerimizi de yüzü biraz olsun gülecektir" dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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