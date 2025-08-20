Zorunlu hale geldi, modele göre kademeli geçiş olacak! Araçlarda kamera ve takip sistemi dönemi

BERAT TEMİZ / ANKARA - Trafikte güvenliği artırmak, araç takibini kolaylaştırmak ve muhtemel olaylarda delil elde edilmesini amaçlayan İçişleri Bakanlığı, Karayolları Trafik Yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelikle birlikte, taksi, dolmuş, otobüs gibi yolcu taşımacılığında kullanılan araçlar ile okul taşıtlarında kamera, araç takip sistemi, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurmak zorunlu hâle getirildi. Yönetmeliğe göre düzenleme, yeni araçlar için hemen geçerli olacak, eski model araçlarda ise kademeli geçiş yaşanacak.

UYGULAMA TAKVİMİ

Araç takip sistemi, kamera, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurma şartı, 2025-2023 model araçlar için 1 Ocak 2026, 2022-2018 model araçlar için 1 Ocak 2027, 2017 ve daha eski model araçlar 1 Ocak 2028’den sonraki ilk muayenede geçerli olacak. Böylece taksi, dolmuş, otobüs gibi yolcu taşımacılığında kullanılan araçların yeni yönetmeliğe geçiş yapması için zaman tanınmış oldu.

SERVİSE ÖZEL DÜZENLEME

Yönetmelikte okul servis araçları için özel bir düzenlemeye gidildi. 18 Şubat 2025 ile 1 Ekim 2025 tarihleri arasında okul servisi olarak tescil edilen araçlar ile eski yönetmeliğe göre kamera ve kayıt cihazı bulunduran okul servisleri, 31 Aralık 2027’ye kadar yeni şartlardan muaf tutulacak. Bu tarihten sonraki ilk muayenede ise yeni yönetmelikteki şartlar geçerli olacak.