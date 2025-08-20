Ay sonuna kadar hayvan pazarlarının tamamının açılması bekleniyor! Şap hastalığı fiyatları etkilemedi

CEMAL EMRE KURT / ANKARA - Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Nihat Çelik, beklentilerinin, ay sonuna kadar hayvan pazarlarının tamamının yeniden açılması olduğunu söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığının şap hastalığıyla mücadelesindeki çalışmalarını takdir ettiğini söyleyen Çelik “Şap hastalığı bulaşıcı olmadığından vatandaşlarımızı etkilemiyor ancak yetiştiricilerimiz bu hastalık nedeniyle mağduriyet yaşıyor. Küçükbaş hayvanlara oranla daha çok büyükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığının en büyük zararlarından birisi buzağı ölümleri. Hâliyle bunun acısını yetiştiren insan çekiyor. Hastalığın bir an önce bertaraf edilmesi ve pazarların yeniden açılması yetiştiricilerimizin menfaatine olacak. Hayvancılıkta hastalık etmenlerinin başında virüslere bağlı olarak enfeksiyon hastalıkları söz konusu olduğundan bu risk her zaman için olabilir. O yüzden hastalık çıkmadan önce gerekli tedbirlerin alınması lazım. Daha çok komşu ülkelerden bulaştığını düşündüğümüz şap hastalığı için sınırlarımızdaki hayvan hareketleri kontrol altında tutulmalı. Diğer taraftan koruyucu hekimlik hizmetleri eksiksiz uygulanmalı” dedi.

“ET ARZ VE TALEBİNDE SIKINTI YOK”

Nihat Çelik, et fiyatlarında şap hastalığının etkisi olmadığına da dikkat çekti. Çelik “Şap hastalığından dolayı et fiyatları yükselmedi. Çünkü şu an itibarıyla et arzında bir sıkıntı yok. Hayvanlar veteriner hekimlerin kontrolünde kesime tabi tutuluyor. Şap hastalığı nedeniyle vatandaşların et talebinde de bir değişiklik olmadı. Hastalık çıkmadan önceki arz ve talep nasılsa bugün için de aynı” diye konuştu.