Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Ay sonuna kadar hayvan pazarlarının tamamının açılması bekleniyor! Şap hastalığı fiyatları etkilemedi

Ay sonuna kadar hayvan pazarlarının tamamının açılması bekleniyor! Şap hastalığı fiyatları etkilemedi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ay sonuna kadar hayvan pazarlarının tamamının açılması bekleniyor! Şap hastalığı fiyatları etkilemedi
Şap Hastalığı, Aşılama, Et Fiyatları, Hayvancılık, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şap hastalığıyla mücadelede 11 milyon dozdan fazla aşı sahaya gönderildi. Aşılama oranının yüzde 85’e ulaşmasıyla ülke genelindeki hayvan pazarları yakın zamanda açılacak.

CEMAL EMRE KURT / ANKARA - Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Nihat Çelik, beklentilerinin, ay sonuna kadar hayvan pazarlarının tamamının yeniden açılması olduğunu söyledi.

Ay sonuna kadar hayvan pazarlarının tamamının açılması bekleniyor! Şap hastalığı fiyatları etkilemedi - 1. Resim

Tarım ve Orman Bakanlığının şap hastalığıyla mücadelesindeki çalışmalarını takdir ettiğini söyleyen Çelik “Şap hastalığı bulaşıcı olmadığından vatandaşlarımızı etkilemiyor ancak yetiştiricilerimiz bu hastalık nedeniyle mağduriyet yaşıyor. Küçükbaş hayvanlara oranla daha çok büyükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığının en büyük zararlarından birisi buzağı ölümleri. Hâliyle bunun acısını yetiştiren insan çekiyor. Hastalığın bir an önce bertaraf edilmesi ve pazarların yeniden açılması yetiştiricilerimizin menfaatine olacak. Hayvancılıkta hastalık etmenlerinin başında virüslere bağlı olarak enfeksiyon hastalıkları söz konusu olduğundan bu risk her zaman için olabilir. O yüzden hastalık çıkmadan önce gerekli tedbirlerin alınması lazım. Daha çok komşu ülkelerden bulaştığını düşündüğümüz şap hastalığı için sınırlarımızdaki hayvan hareketleri kontrol altında tutulmalı. Diğer taraftan koruyucu hekimlik hizmetleri eksiksiz uygulanmalı” dedi.

“ET ARZ VE TALEBİNDE SIKINTI YOK”

Nihat Çelik, et fiyatlarında şap hastalığının etkisi olmadığına da dikkat çekti. Çelik “Şap hastalığından dolayı et fiyatları yükselmedi. Çünkü şu an itibarıyla et arzında bir sıkıntı yok. Hayvanlar veteriner hekimlerin kontrolünde kesime tabi tutuluyor. Şap hastalığı nedeniyle vatandaşların et talebinde de bir değişiklik olmadı. Hastalık çıkmadan önceki arz ve talep nasılsa bugün için de aynı” diye konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Hukukçulardan Ceyda Yüksel kararına tepki: “Cezada yapılan indirim emsal niteliğinde olur”
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bir günde 88 kat kazandırdı: 11 bin dolarlık yatırım 1 milyon dolar oldu! - EkonomiBir günde 88 kat kazandırdıTHY, Air Europa’nın ortağı oldu! Latin Amerika pazarında büyüyecek - EkonomiTHY, Air Europa’nın ortağı oldu!Temmuz ayında 4 milyon varil üretildi! Türkiye 'enerjide tam bağımsızlık' yolunda ilerliyor - EkonomiTemmuz ayında 4 milyon varil üretildi!Altın, petrol ve Bitcoin düşüyor! BİST 100, günü yükselişle tamamladı - EkonomiAltın, petrol ve Bitcoin'de dikkat çeken düşüş!FETÖ'ye para aktarıyordu, TSMF el koydu! Ünlü dönerci büyümeye devam ediyor, hedef 400 şube - EkonomiÜnlü dönerci büyümeye devam ediyor, hedef 400 şubeDünyada sadece Bursa'da üretiliyor, 32 ülkeye ihraç ediliyor! Tarlada kilosu 150 lira - EkonomiDünyada sadece Bursa'da üretiliyor, 32 ülkeye ihraç ediliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...