Temmuz ayında 4 milyon varil üretildi! Türkiye 'enerjide tam bağımsızlık' yolunda ilerliyor

Temmuz ayında 4 milyon varil üretildi! Türkiye 'enerjide tam bağımsızlık' yolunda ilerliyor

- Güncelleme:
Türkiye temmuz ayında toplam petrol üretimini 4 milyon varile çıkardı. Doğal gaz üretiminde ise temmuzda 288 milyon metreküpe ulaşıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar 'enerjide tam bağımsızlık' vurgusu yaptı.

Temmuz ayında Türkiye genelindeki sahalarda toplam petrol üretimi 4 milyon varil olurken aynı dönemde doğal gaz üretimi ise toplam 288 milyon metreküp olarak gerçekleşti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, hem petrol hem de doğal gazda yerli üretimi hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda, Temmuz ayında Türkiye genelindeki sahalarda toplam petrol üretimi 4 milyon varil oldu.

Aynı dönemde aylık doğal gaz üretimi ise toplam 288 milyon metreküp olarak gerçekleşirken, petrol eşdeğeri olarak bakıldığında aylık toplam petrol ve doğal gaz üretimi ise 5,7 milyon varil oldu.

"DAHA DA ARTTIRACAĞIZ" VURGUSU

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli kaynakların ekonomiye kazandırılması için ‘gece-gündüz’ demeden çalıştıklarını vurguladı. Bayraktar, "Gabar ve Sakarya Gaz Sahası başta olmak üzere yurt içindeki mevcut petrol ve doğal gaz petrol üretimimizi çok daha yukarılara taşıyacağız" diye konuştu.

"PETROL İHTİYACININ YÜZDE 15'İNİ KARŞILIYORUZ"

Yurt dışındaki petrol ve doğal gaz üretiminin de önemli bir boyuta ulaştığını belirten Bakan Bayraktar, yurt dışında aylık 339 milyon metreküp doğal gaz, 1,1 milyon varil petrol üretimi gerçekleştirildiğini açıkladı. Bayraktar, "Yurt içi ve yurt dışı operasyonlarımız sayesinde ülkemizin petrol ihtiyacının yüzde 15’ini, doğal gaz ihtiyacının ise yüzde 16’sını kendimiz karşılıyoruz" bilgisini verdi.

‘Enerjide Tam Bağımsız Türkiye’ hedefiyle hareket ettiklerini ifade eden Bakan Bayraktar, "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde, bu hedef doğrultusunda hem yurt içinde hem de yurt dışındaki çalışmalarımızı hızlandıracak, inşallah bu alanda kendi kendine yeten bir ülke haline geleceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

