2,5 milyar liralık dev konut projesinde TOKİ ile imzalar atıldı

TOKİ ile 2 milyar 488 milyon liralık yeni konut projesi imzalandı. 158 bin 400 metrekarelik ihale alanında 997 konut yer alıyor.

Bera Holding iştiraki olan Komyapı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile 2 milyar 488 milyon lira bedelli yeni yapım işi sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Komyapı bugüne kadar 3 milyon 800 bin metrekare üzerindeki inşaat alanında, 15 binin üzerinde konut üretimi gerçekleştirdi. Komyapı, Eskişehir'de bulunan 1080 konut ve sosyal donatılardan oluşan 3. Etap TOKİ projesinde de nisan itibariyle daire teslimatlarına başladı.

Güncel deprem yönetmeliğine uygun olarak "Tünel Kalıp Sistemi" ile inşa edilen proje, 67 blok, 1080 daire, 1 adet 32 derslikli ilköğretim okulu, 1 adet 32 derslikli Ortaöğretim okulu, 1 adet 7 dükkanlı ticaret merkezi ve tüm ihale alanının altyapı, üstyapı ile peyzaj ve çevre düzenlemesinden oluşuyor.

330 GÜNDE TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Açıklamada görüşlerine yer verilen Komyapı AŞ. Genel Müdürü Mensuri Seher, bugüne kadar geniş bir yelpazede birçok nitelikli eseri Türkiye'ye kazandırdıklarını belirtti.

Seher, Eskişehir'deki projenin teslimatına nisanda başladıklarını anımsatarak, "16 Haziran'da şirketimiz ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında, Malatya İli Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mahallesi'nde 997 adet konut ve 1 adet 29 dükkanlı ticaret merkezi inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi amacıyla sözleşme bedeli 2 milyar 488 milyon lira olan yapım işi sözleşmesi imzalanmıştır" ifadelerini kullandı.