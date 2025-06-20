FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda neden Türkiye yok, Türk takımları neden katılmıyor? 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası katılım şartları

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, ABD’nin ev sahipliğinde 32 takımın katılımıyla büyük bir heyecanla başladı. Fakat hiçbir Türk takımı FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda yer alamadı. FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda neden Türkiye yok, Türk takımları neden katılmıyor, Kulüpler Dünya Kupası katılım şartları neler futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda neden Türkiye yok, Türk takımları neden katılmıyor, Kulüpler Dünya Kupası katılım şartları neler merak ediliyor. 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’na katılmak için bir kulübün belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor.

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI'NDA TÜRKİYE NEDEN YOK?

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın başlamasıyla birlikte gözler turnuvaya katılan dev kulüplere çevrilirken, Türk takımlarının turnuvada yer almaması dikkat çekti. ABD’nin ev sahipliği yaptığı organizasyonda Avrupa, Güney Amerika, Asya, Afrika, Okyanusya ve Kuzey-Orta Amerika’dan 32 kulüp mücadele ediyor.

Türkiye’den hiçbir kulübün turnuvada olmaması, futbolseverlerin aklında “FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda neden Türkiye yok” sorusunu doğurdu. UEFA organizasyonlarında başarı eksikliği ve kulüp katsayı sıralamasındaki düşük performans Türkiye'nin FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda yer almamasına neden oldu.

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI'NDA GALATASARAY, FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ NEDEN YOK?

Türk futbolunun köklü temsilcileri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın yeni formatına girmeyi başaramadı.

Turnuvaya Avrupa’dan katılabilmek için ya 2021-2024 yılları arasında UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmak ya da kulüp katsayı sıralamasında üst sıralarda yer almak gerekiyor. Türk kulüpleri, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde çeyrek finalin ötesine geçemedi.

Bu nedenle de katılım kriterleri gerçekleşmedi. UEFA’nın kulüpler arası puanlamasında Türkiye temsilcileri ne yazık ki diğer Avrupa devlerinin oldukça gerisinde kaldı.

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI KATILIM ŞARTLARI

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’na katılmak için bir kulübün belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor. En temel şartlardan biri kulübün kendi kıtasında düzenlenen en üst düzey futbol organizasyonunda şampiyon olması.

Avrupa kıtası için koşuş UEFA Şampiyonlar Ligi. Güney Amerika için CONMEBOL Libertadores Kupası, Asya için AFC Şampiyonlar Ligi, Afrika için CAF Şampiyonlar Ligi, Kuzey Amerika için CONCACAF Şampiyonlar Ligi ve Okyanusya için OFC Şampiyonlar Ligi doğrudan katılım sağlayan organizasyonlar arasında yer alıyor.

FIFA ayrıca turnuvaya katılacak takım sayısını artırdığı yeni format kapsamında, sadece şampiyon olan kulüplerle sınırlı kalmıyor.

UEFA gibi bazı konfederasyonlar, kulüplere geçmiş dört sezondaki Avrupa kupaları performansına göre katsayı puanı üzerinden de katılım hakkı veriyor. UEFA sıralamasında yüksek puan toplayan ve istikrarlı şekilde başarılı olan takımlar da turnuvaya dahil ediyor.

Turnuvanın ev sahibi ülkesinin lig şampiyonu da otomatik olarak katılım hakkı elde ediyor.

Türkiye ise temel kriteri yerine getiremediği için 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda temsil edilemeyecek.

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