Kerem Aktürkoğlu ilk 11’de bekleniyor! Benfica - Auckland City maçı hangi kanalda, saat kaçta?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası heyecanı devam ederken, C Grubu'nda Portekiz temsilcisi Benfica ile Yeni Zelanda ekibi Auckland City karşı karşıya geliyor. İlk maçında Boca Juniors karşısında zorlu bir beraberlik elde eden Benfica, gruptaki ikinci sınavına çıkmaya hazırlanıyor. Karşılaşma öncesi gözler, Türk futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün ilk 11’de olup olmayacağına çevrilmiş durumda. Benfica - Auckland City maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak merak ediliyor.

Grubun ilk maçlarında Benfica 1 puan, Auckland City ise 0 puanla sahadan ayrıldı. Benfica’nın alacağı bir galibiyet, grubun son maçında kaderini belirleme şansı sunacak. Auckland City içinse bu mücadele, turnuvada tutunmak adına son fırsat. Benfica - Auckland City maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

BENFICA - AUCKLAND CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu’nda oynanacak olan Benfica - Auckland City karşılaşması, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.

Büyük bir merakla beklenen Benfica - Auckland City maçı 20 Haziran 2025 Cuma günü TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçta gözler Benfica forması giyen Türk futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü üzerinde olacak.

BENFICA - AUCKLAND CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Benfica ile Auckland City arasındaki karşılaşma, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu 2. haftasında oynanacak. Benfica - Auckland City maçı bugün yani 20 Haziran 2025 Cuma günü saat 19.00’da başlayacak.

Portekiz temsilcisi Benfica, ilk maçında Boca Juniors ile 2-2 berabere kalırken, Auckland City ise Bayern Münih’e 10-0 gibi farklı bir skorla mağlup olmuştu.

KEREM AKTÜRKOĞLU İLK 11'DE Mİ?

Portekiz basınında yer alan bilgilere göre Benfica Teknik Direktörü, bu kez milli oyuncularımızdan Kerem Aktürkoğlu’na ilk 11’de görev vermeyi planlıyor. Orkun Kökçü'nün ise yedekte yer alması bekleniyor.

BENFICA - AUCKLAND CITY MAÇ KADROSU MUHTEMEL İLK 11

Benfica: Anatoliy Trubin, Alexander Bah, Antonio Silva, Nicolás Otamendi, Álvaro Carreras, Florentino Luís, Renato Sanches, Ángel Di María, Fredrik Aursnes, Kerem Aktürkoğlu, Vangelis Pavlidis

Auckland City: Conor Tracey, Ryaan Murati, Adam Mitchell, Michael D. Heijer, Nando Boxall, Nathan Lobo, Dylan Yoo, Gerard Garriga, Mario Ilich, Daniel Manickum, Matthew Bevan