Inter Miami - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel ilk 11'ler açıklandı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gözler Lionel Messi’li Inter Miami ile Portekiz temsilcisi Porto arasında oynanacak dev mücadeleye çevrildi. Futbolseverler Inter Miami - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak sorularına cevap arıyor. Büyük maç için ise geri sayım başlatıldı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu’nda heyecan dorukta! Lionel Messi’nin formasını giydiği Inter Miami ile Portekiz’in köklü kulübü Porto 19 Haziran 2025 Perşembe günü karşı karşıya geliyor.

Grupta ilk maçlarında golsüz beraberlikle ayrılan iki ekip bu kez mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Atlanta’daki Mercedes-Benz Stadyumu’nda oynanacak mücadele, hem grup sıralaması hem de çeyrek final yolunda büyük önem taşıyor.

INTER MIAMI - PORTO MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu'nda oynanacak Inter Miami - Porto karşılaşması futbolseverler tarafından büyük ilgiyle bekleniyor. Inter Miami - Porto maçı bu akşam TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Aynı zamanda TRT’nin dijital yayın platformu Tabii üzerinden de karşılaşma eş zamanlı olarak takip edilebilecek.

Yayınlar şifresiz ve canlı olarak sunulacak. Maç Amerika Birleşik Devletleri’nin Atlanta kentinde yer alan Mercedes-Benz Stadyumu’nda oynanacak.

INTER MIAMI - PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Inter Miami ile Porto arasındaki kritik mücadele 19 Haziran 2025 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşmanın akşam saat 22.00'de başlayacak. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın grup aşamasındaki ikinci maç, grupta sıralamayı belirleyecek önemli bir sınav olaak. Her iki takım da ilk maçlarını 0-0 tamamlayarak grupta 1’er puana sahip.

INTER MIAMI - PORTO MUHTEMEL İLK 11

Inter Miami: Óscar Ustari, Marcelo Weigandt, Tomás Avilés, Matías Falcón, Noah Allen, Fabrice Picault, Federico Redondo, Sergio Busquets, Tomás Segovia, Lionel Messi, Luis Suárez

Porto: Cláudio Ramos, M. Fernandes, Zé Pedro, Iván Marcano, João Mário, Alan Varela, Francisco Moura, Gonçalo Veiga, Francisco Vieira, Sunday Aghehowa, Pepê