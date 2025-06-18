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Real Madrid Al Hilal maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı? Maç özeti ve skorlar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Real Madrid Al Hilal maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı? Maç özeti ve skorlar
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası’ndaki mücadeleler devam ederken bugünkü oynan Real Madrid- Al Hilal maçı büyük bir heyecan oluşturdu. Maçın özeti ise kaçıranlar tarafından oldukça önemlidir. Real Madrid ile Al Hilal arasındaki maç kaç kaç bitti? Gollari kim attı? İşte maç özeti ve skorlar...

İspanyol devi Real Madrid ile Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu ilk maçında mücadele etti. 

Real Madrid ve Al Hilal maçı hakkında ayrıntıları merak eden futbolseverler, “Real Madrid Al Hilal maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?” sorularına cevap aramaya başladı. 

Real Madrid Al Hilal maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı? Maç özeti ve skorlar - 1. Resim

REAL MADRİD AL HİLAL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Real Madrid ile Al Hilal arasındaki FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu maçı, 18 Haziran 2025 Çarşamba günü Türkiye saatiyle (TSİ) 22:00’de başladı. Karşılaşma, Miami Gardens’taki Hard Rock Stadium’da oynandı ve Türkiye’den TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlandı.

Real Madrid Al Hilal maçı 1-1'lik eşitlikle bitti.

Real Madrid Al Hilal maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı? Maç özeti ve skorlar - 2. Resim

REAL MADRİD AL HİLAL MAÇINDA GOLLER KİM ATTI?

Karşılaşmanın 34.dakikasında Gonzalo tarafından atılan golle Real Madrid 1-0 öne geçerken 41 dakika Ruben Neves attığı golle eşitlik geldi.

Real Madrid Al Hilal  maçında ilk 11'ler şu şekildedir;

Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, Fran Garcia, Tchouameni, Valverde, Bellingham, Vini Jr, Rodrygo, Gonzalo.

AL Hilal: Bono, Tambakti, Koulibaly, Lodi, Cancelo, Milinkovic-Savic, Nasser Al Dawsari, Neves, Salem Al Dawsari, Malcom, Leonard.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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