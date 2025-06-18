Real Madrid Al Hilal maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı? Maç özeti ve skorlar

Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Haziran 2025 23:50 - Güncelleme: 19 Haziran 2025 00:27 - Güncelleme:

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’ndaki mücadeleler devam ederken bugünkü oynan Real Madrid- Al Hilal maçı büyük bir heyecan oluşturdu. Maçın özeti ise kaçıranlar tarafından oldukça önemlidir. Real Madrid ile Al Hilal arasındaki maç kaç kaç bitti? Gollari kim attı? İşte maç özeti ve skorlar...

İspanyol devi Real Madrid ile Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu ilk maçında mücadele etti. Real Madrid ve Al Hilal maçı hakkında ayrıntıları merak eden futbolseverler, “Real Madrid Al Hilal maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?” sorularına cevap aramaya başladı. REAL MADRİD AL HİLAL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ? Real Madrid ile Al Hilal arasındaki FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu maçı, 18 Haziran 2025 Çarşamba günü Türkiye saatiyle (TSİ) 22:00’de başladı. Karşılaşma, Miami Gardens’taki Hard Rock Stadium’da oynandı ve Türkiye’den TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlandı. Real Madrid Al Hilal maçı 1-1'lik eşitlikle bitti. İlgili Haber Futbolda 8 saniye kuralı nedir? İlk kez Ulsan-Mamelodi maçında uygulandı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin